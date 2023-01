Avis | Les alliés de DeSantis complotent la prise de contrôle hostile d’un collège libéral

Rufo parle souvent de la « longue marche à travers les institutions », une expression inventée par le socialiste allemand Rudi Dutschke en 1967 mais fréquemment attribuée au communiste italien Antonio Gramsci. Contrecarrée dans son espoir d’une révolution imminente, la nouvelle gauche de la génération de Dutschke a plutôt cherché à percer dans les institutions politiques et culturelles, travaillant au sein du système pour changer les hypothèses de base de la société occidentale. Rufo essaie, dit-il, de “voler les stratégies et les principes de la gauche Gramscienne, puis d’organiser une sorte de réponse contre-révolutionnaire à la longue marche à travers les institutions”.

Ce projet grandiose comporte plusieurs volets. Rufo a été sans précédent pour attiser les guerres culturelles de l’éducation publique, attisant la colère d’abord contre la théorie critique de la race, puis contre l’enseignement sur les questions LGBTQ. Cette année, il se tourne vers les programmes de diversité, d’équité et d’inclusion et, avec ses collègues du Manhattan Institute, dévoilera bientôt une législation type pour abolir ces programmes dans les écoles publiques. À New College, il voit une chance de créer un nouveau type d’établissement d’enseignement pour remplacer ceux qu’il essaie de détruire. Lorsque nous avons parlé, il a comparé ses plans à la prise de contrôle de Twitter par Elon Musk.

Plus tard ce mois-ci, a déclaré Rufo, il se rendra au New College avec une «équipe de débarquement» composée de membres du conseil d’administration, d’avocats, de consultants et d’alliés politiques. “Nous allons mener une restructuration descendante”, a-t-il déclaré, avec des plans pour “concevoir un nouveau programme de base à partir de zéro” et “l’encoder dans un nouveau plan directeur académique”. Étant donné que Hillsdale, le modèle de ce New College réinventé, a travaillé en étroite collaboration avec l’administration Trump pour créer un programme d’« éducation patriotique », ce plan directeur sera probablement lourd de triomphalisme américain. Rufo espère aller vite, affirmant que les départements universitaires de l’école « vont être très différents au cours des 120 prochains jours ».

Les valeurs des personnes qui sont déjà au New College préoccupent peu Rufo, qui, comme plusieurs autres nouveaux administrateurs, ne vit pas en Floride. Parlant des étudiants actuels du New College qui l’ont choisi précisément pour sa culture progressiste, Rufo a déclaré : « Nous sommes heureux de travailler avec eux pour faire du New College un endroit idéal pour poursuivre leurs études. Ou nous serions heureux de travailler avec eux pour les aider à trouver quelque chose qui leur convient mieux.

Bien sûr, comme les révolutionnaires de gauche et les colonialistes l’ont appris au fil des ans, remplacer une culture par une autre peut être plus difficile que prévu. Les nouveaux étudiants du Collège ne peuvent pas partir tranquillement. Steve Shipman, professeur de chimie physique et président du syndicat des professeurs, souligne que les professeurs titulaires sont couverts par une convention collective, ce qui rend difficile leur licenciement à moins qu’il n’y ait un motif valable. Des gens comme Rufo “font des déclarations pour avoir un impact”, a déclaré Shipman. “Et je ne sais vraiment pas à quel point certaines de ces déclarations sont viables sur le terrain.”