Avis | L’ère de l’argent bon marché est-elle révolue ?

Les taux d’intérêt sont en hausse. Les actions, en particulier les actions glamour, comme Tesla, sont en baisse. Et le crash crypto a été vraiment épique. Que se passe-t-il?

Eh bien, beaucoup de gens que j’ai lus ont proposé un récit global qui ressemble à ceci : Au cours des 10 ou peut-être même 20 dernières années, la Fed a maintenu des taux d’intérêt artificiellement bas. Ces taux bas ont gonflé des bulles partout, alors que les investisseurs cherchaient désespérément quelque chose qui donnerait un taux de rendement décent. Et maintenant, l’ère de l’argent bon marché est révolue et rien ne sera plus pareil.

Vous pouvez voir l’appel de ce récit; il relie tout en une seule histoire. Pourtant, pour paraphraser HL Mencken, il y a toujours une explication bien connue pour chaque problème économique – nette, plausible et fausse. Non, les taux d’intérêt n’étaient pas artificiellement bas ; non, ils n’ont pas causé les bulles ; non, l’ère de l’argent bon marché n’est probablement pas révolue.