Avis | L’équipe iranienne de football a déjà gagné

Ces deux Coupes du monde, à 20 ans d’intervalle, ont témoigné de l’étroite imbrication du sport et de la politique en Iran, un processus mis en branle lorsque les nationalistes iraniens du début du XXe siècle ont commencé à défendre la forme physique comme moyen de raviver la santé et la vigueur de l’Iran. nation. Le football, introduit dans le pays par les écoles missionnaires européennes et les officiers coloniaux britanniques et repris avec enthousiasme par les Iraniens, a fait le plein.

Mais malgré leurs efforts, les autorités n’ont jamais été en mesure de contrôler complètement le jeu. À l’instar d’athlètes remarquablement courageux, certains footballeurs ont fait preuve de solidarité avec les manifestants. Après avoir remporté la Super Coupe d’Iran ce mois-ci, par exemple, les membres du club de football Esteghlal de Téhéran se sont tenus sombrement lors de la cérémonie de remise des prix, refusant de célébrer. Quelques jours plus tard, un footballeur de plage, Saeed Piramoun, a marqué son but vainqueur du tournoi en simulant l’acte de se couper les cheveux – un hommage aux femmes qui retirent leur foulard et se coupent les cheveux lors des manifestations.

L’image récente de l’équipe Melli faisant une génuflexion au président était moins inspirante. Pourtant, quelques jours plus tôt, lorsque l’équipe jouait à Téhéran, tous les joueurs sauf deux avaient choisi de ne pas chanter l’hymne national. Et avant le match de lundi, le capitaine, Ehsan Hajsafi, exprimé ses condoléances aux familles iraniennes en deuil. Commençant par « au nom du Dieu des arcs-en-ciel », un phrase utilisé par l’enfant de 9 ans tué la semaine dernière, M. Hajsafi a déclaré aux manifestants : “Nous sommes à vos côtés”. Le lendemain, toute l’équipe a refusé de chanter l’hymne avant le match.

L’équipe Melli a maintenant deux autres occasions de montrer son courage sur le terrain. Mais à certains égards, peu importe ce qui se passe. En étant solidaires des manifestants au péril de leur vie, ils ont déjà gagné.

Golnar Nikpour est professeur adjoint d’histoire au Dartmouth College et spécialiste de l’histoire intellectuelle et culturelle iranienne moderne.

