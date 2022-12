Avis | L’équipe de France de Coupe du monde montre que le pays est en train de changer

Ces acteurs incarnent ce que certains universitaires et militants appellent désormais la «France noire», arguant que la nation doit reconnaître la place centrale de l’Afrique et des Caraïbes dans son histoire et son avenir. Comme l’écrivait l’écrivain et universitaire féministe française Maboula Soumahoro dans un mémoire récent, il s’agit d’une simple demande de reconnaissance : « Je, aussisuis la France.

Mais il y a toujours une forte résistance. Cette année, Marine Le Pen, l’héritière du parti d’extrême droite de son père Jean-Marie, a remporté plus de 13 millions de voix lors de sa candidature à la présidentielle. Les demandes d’acceptation de la diversité raciale de la France se heurtent constamment à des accusations de tous les horizons politiques selon lesquelles elles menacent de diviser et de saper la République. Même en mutation, le racisme et l’héritage du colonialisme continuent de façonner la culture française.

Certes, certaines des personnes qui ont voté pour Mme Le Pen ont également applaudi lorsque la France a battu l’Australie, le Danemark et la Pologne au Qatar et viseront une victoire lorsque la France affrontera l’Angleterre samedi. Il est étonnamment facile, même pour ceux qui expriment des opinions explicitement racistes, de soutenir les athlètes noirs quand cela leur convient. Mais l’expérience accumulée de soutien et de célébration de l’équipe nationale peut néanmoins contribuer à provoquer le “changement de notre imaginaire collectif” que M. Thuram prône dans ses écrits et avec le travail de sa fondation contre le racisme. À travers leurs succès, les athlètes nationaux offrent une vision positive de la façon dont la diversité est une force pour l’équipe, et par extension pour la France, nourrissant ainsi de nouvelles façons de penser ce qu’est et peut être la nation.

La France est entrée dans la Coupe du monde de cette année sans plusieurs joueurs de 2018, dont M. Pogba, en raison d’une série de blessures. Mais M. Mbappé est revenu, aux côtés d’autres vétérans de 2018 et de nouveaux joueurs, dont Moussa Dembélé, Aurélien Tchouaméni, Dayot Upamecano et Marcus Thuram, le fils de Lilian Thuram.

Lors de ses deux premiers matchs, la France a illuminé le terrain avec le genre de jeu fluide et joyeux qui a assuré les supporters de l’équipe du monde entier. Il se dirige maintenant vers les quarts de finale, où il affrontera l’Angleterre. M. Mbappé en a été la vedette et a déjà marqué cinq buts. Comme l’a dit le journal Libération, la France “navigue sur ses ailes” alors que l’équipe traverse le tournoi comme l’un de ses favoris.

De retour en France cette année, le débat a porté moins sur l’équipe que sur le tournoi lui-même.

Les maires de nombreuses grandes villes françaises ont choisi de ne pas mettre en place les zones de visionnement public habituelles pour protester contre la corruption et les violations des droits de l’homme associées au tournoi, et les militants de certaines villes sont allés jusqu’à utiliser des télécommandes spéciales pour éteindre les téléviseurs dans barres montrant les jeux. Mais si la forme de la France continue, il semble probable que cette réticence initiale autour du tournoi cédera au buzz et à la joie irrésistibles d’une bonne course à la Coupe du monde et à un nouveau cycle d’enthousiasme pour les joueurs de l’équipe. Bien sûr, comme M. Benzema pourrait nous le rappeler, cela peut toujours changer en fonction de ce qui se passe ensuite.

Alors que j’encourage l’équipe de France, je soutiens également une France qui confronte et embrasse finalement toutes ses histoires complexes, et les considère comme une source de force et de possibilité collectives. S’adressant à ses coéquipiers avant la finale de 2018, M. Pogba a précisé qu’eux-mêmes, et par implication les communautés auxquelles ils appartiennent, font tous partie intégrante de l’avenir du pays : “Ce soir, je veux que nous fassions partie des souvenirs de tous les Français qui nous regardent. Et de leurs enfants, leurs petits-enfants, même leurs arrière-petits-enfants.

Laurent Dubois (@soccerpolitics) est professeur à l’Université de Virginie et auteur de “Le langage du jeu : comment comprendre le football”.

Le Times s’engage à publier une diversité de lettres Pour l’éditeur. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de cet article ou de l’un de nos articles. Voilà quelque des astuces. Et voici notre email : lettres@nytimes.com.

Suivez la section Opinion du New York Times sur Facebook, Twitter (@NYTopinion) et Instagram.