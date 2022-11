Avis | L’épidémie d’Ebola en Ouganda est un test de ce que nous avons appris de Covid

Disposer des outils dont nous avons besoin pour réagir rapidement est important non seulement pour sauver des vies, mais aussi pour gagner la confiance des communautés. Le gouvernement a annoncé un confinement de 21 jours pour aider à endiguer la propagation du virus, ce qui a peut-être contribué à prévenir la transmission, mais peut également accroître la méfiance et les frustrations. Récemment, le corps d’une jeune personne décédée du virus a été exhumé afin que les habitants puissent réenterrer le corps sur la base des traditions religieuses. Bien que ce ne soit pas un phénomène courant, même un seul incident comme celui-ci peut augmenter considérablement l’exposition au virus et inverser les gains que nous avons réalisés.

Notre capacité à contrôler cela dépend en grande partie de notre capacité à montrer à nos gens que nous pouvons les protéger et à ce qu’ils suivent nos recommandations. C’est plus facile si nous pouvons réagir rapidement et efficacement. Pour ce faire, nous avons besoin de pays et de systèmes sur lesquels nous pouvons avoir besoin d’aide pour entendre nos demandes et agir rapidement.

Des initiatives et des groupes comme la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, une organisation à but non lucratif qui finance le développement de vaccins pour prévenir les pandémies, et l’Organisation mondiale de la santé nous aident à obtenir un accès précoce aux vaccins. Cette épidémie est un test de la rapidité avec laquelle nous pouvons sécuriser les vaccins cette fois-ci, car obtenir un accès rapide aux vaccins pendant les premiers jours de la pandémie de Covid-19 était un défi. Mais le monde a besoin d’approches plus holistiques pour renforcer la sécurité sanitaire mondiale, pour le moment et pour l’avenir.

Comme dans tous les autres pays, les systèmes ougandais sont mis à rude épreuve depuis le coup de Covid-19. J’ai également dirigé la réponse à Covid, où j’ai été témoin d’un effondrement écrasant de la confiance dans les interventions de santé publique alors que les gens subissaient de lourdes restrictions de voyage et des perturbations familiales, une perte de revenus et une disparition des économies.

Pour récupérer ce qui a été perdu, les agents de santé et les intervenants en Ouganda – et dans le monde – doivent être ouverts avec le public et cohérents dans nos messages. Aujourd’hui, les gens sont de plus en plus informés sur les épidémies et ils recherchent des informations. Nous devons nous assurer que les gens reçoivent des messages de qualité, en particulier au milieu de la désinformation et de la confusion qui se répandent sur les réseaux sociaux. Nous devons également montrer au public mondial que nous pouvons les protéger, eux et leurs familles.

Aujourd’hui, il y a une épidémie en Ouganda. Demain ça peut être ailleurs. Après la dernière grande épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest, le monde a commencé à entreprendre des changements pour s’assurer que cela ne se reproduirait plus, mais il est ensuite passé à autre chose. Malgré la planification d’urgence qui a été mise en place après la dernière épidémie d’Ebola, le monde a vu à quel point nos systèmes de réponse étaient faibles au milieu de Covid-19. Nous devons finir le travail cette fois.