Avis | L’entraîneur de l’Allemagne est dépassé, tout comme son chancelier

Maintenant, ces deux hommes ont du mal à traverser une période où la force et la résilience de l’Allemagne, en tant qu’équipe de football et en tant que pays, sont mises à l’épreuve. Dans des circonstances difficiles, les deux semblent dépassés.

Les parallèles entre M. Flick et M. Scholz, nés à sept ans d’intervalle, sont évidents. Tous deux sont intelligents, mais peuvent vite devenir désagréables si ce génie intellectuel n’est pas suffisamment apprécié. Les deux communiquent mal avec le public, mais sont offensés lorsqu’ils sont mal compris. Surtout, tous deux sont résolument pragmatiques. La vision, l’inspiration et la romance n’ont aucun rôle à jouer. Les conférences de presse de M. Flick sont aussi ennuyeuses que celles du chancelier, ce qui est tout un exploit.

Le problème est que le monde confortable et gérable de la dernière décennie n’existe plus, ni dans le football ni dans la politique. La catastrophe climatique, la pandémie et la guerre en Ukraine ont secoué les Allemands de leur zone de confort. Tout le monde se rend lentement compte que l’Allemagne, se complaisant dans les souvenirs des succès passés, est devenue complaisante.

En politique, cette complaisance a pris la forme d’évitement de décisions difficiles – par exemple, sur la livraison de chars à l’Ukraine et la poursuite de l’exploitation de centrales nucléaires pour remplacer le gaz russe. Dans le football, où l’équipe allemande s’est effectivement crue imbattable après avoir remporté la Coupe du monde en 2014, cela a conduit à laisser le système de jeunesse qui avait été le fondement du succès se dégrader.

Le pays a besoin d’un nouveau départ, et pour y arriver, il a besoin de leaders charismatiques. Dans le football, cela pourrait être un charmeur comme le manager de Liverpool, Jürgen Klopp ; en politique, cela pourrait être un intellectuel éloquent comme le ministre de l’économie, Robert Habeck. Au lieu de cela, nous avons M. Flick et M. Scholz, épigones ennuyeux de leurs anciens patrons. Au pouvoir, ils ont entretenu l’illusion qu’il y avait peut-être encore un retour au monde d’antan, que l’Allemagne pouvait, sans vraiment changer quoi que ce soit, être à nouveau économiquement saine et sportivement performante.