Avis | L’effet des embargos russes sur la guerre en Ukraine

Le stratagème de la Russie fonctionnera-t-il mieux ? J’aimerais pouvoir être plus sûr que je ne le suis de la volonté européenne, surtout compte tenu de la forte inflation et du risque élevé de récession (qui est plus élevé là-bas qu’aux États-Unis). D’autre part, les nations qui semblent les plus susceptibles d’hésiter, en particulier l’Allemagne et l’Italie, ont de toute façon été à la traîne dans leurs livraisons d’armes ; Il est peu probable que l’embargo russe sur le gaz furtif dissuade les expéditions cruciales des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la Pologne, entre autres.

La vérité est qu’il est difficile de trouver des exemples historiques de guerre économique réussie à moins de compter les blocus qui étaient eux-mêmes une forme d’action militaire – comme la campagne sous-marine américaine qui a dévasté l’économie japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. En fin de compte, la guerre en Ukraine se décidera probablement sur le champ de bataille.

