Avis | L’économie de l’offre n’est plus réservée aux républicains

Même certaines administrations locales deviennent entrepreneuriales. Williams m’a indiqué le comté de Montgomery, dans le Maryland, où depuis 2020, l’autorité du logement du comté construit des logements à revenus mixtes à l’aide d’un nouveau fonds d’investissement public. Elle embauche des promoteurs et des entrepreneurs et prend la pleine propriété des propriétés une fois la construction et la location terminées.

À une époque de polarisation politique, l’investissement dirigé par le gouvernement pour renforcer la capacité de production de la nation est l’une des rares idées qui recueille au moins un certain soutien bipartite. “C’est définitivement dans l’air des deux côtés de l’allée”, a déclaré Samuel Hammond, directeur de la politique sociale du Niskanen Center, un groupe de réflexion qui penche vers le centre-droit.

La nouvelle économie de l’offre n’est pas strictement une croisade libérale. Les démocrates se rallient à l’idée républicaine selon laquelle une réglementation excessive peut inhiber la production. Hammond a déclaré que l’une des caractéristiques les plus importantes de la loi sur la réduction de l’inflation est la réforme des processus d’autorisation pour accélérer la prise de décision réglementaire sur la construction de lignes de transport d’électricité et d’autres infrastructures.

Hammond a déclaré qu’il travaillait pour le Comité sénatorial des petites entreprises et de l’entrepreneuriat en 2019, lorsque le sénateur Marco Rubio, républicain de Floride, était son principal membre républicain et cherchait à réorienter la Small Business Administration vers le financement d’entreprises à fort impact et à forte intensité de recherche, pas seulement ce que Hammond appelait “les salons de manucure et les stations-service”. L’effort s’est essoufflé lorsque la pandémie a frappé et Rubio a été remplacé en tant que meilleur républicain du comité par le sénateur Rand Paul, républicain du Kentucky.

Pourtant, peu de républicains iront probablement jusqu’à soutenir une National Investment Authority, une nouvelle entité fédérale proposée en 2018 dans un livre blanc des professeurs de droit de Cornell Robert Hockett et Saule Omarova. (Omarova s’est retirée de l’examen en tant que contrôleur de la monnaie en décembre après que certains critiques l’aient dépeinte, à tort, comme une communiste.) Dans la vision des professeurs, l’autorité prêterait et prendrait des participations dans des entreprises tout en visant à “mobiliser” les investisseurs privés pour investir dans des projets à long terme qui sont actuellement sous-financés, tels que des projets d’infrastructure.

La National Investment Authority viserait à devenir autofinancée à terme – gagnant suffisamment de ses investissements pour ne pas avoir à demander plus d’argent – ​​mais à la rigueur, elle serait autorisée à emprunter auprès de la Réserve fédérale et du Département du Trésor. L’agence, ont écrit Hockett et Omarova, “réintroduit sous une forme moderne le programme de développement national hamiltonien de la fin du XVIIIe siècle et la Reconstruction Finance Corporation de l’ère Hoover/Roosevelt du milieu du XXe siècle”.