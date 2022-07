Avis | L’économie de la farce

Entre autres choses, un autre chiffre largement utilisé – la création d’emplois – raconte une tout autre histoire. L’estimation officielle de la croissance de l’emploi non agricole en juin a été assez forte – 372 000 emplois supplémentaires – ce qui ne ressemble pas du tout à ce à quoi on pourrait s’attendre en période de récession.

Avons-nous donc un conflit entre les données sur la production et les données sur l’emploi ? Si seulement c’était si simple. Nous avons également des mesures alternatives de la production et de l’emploi – et dans chaque cas, elles racontent des histoires différentes de celles des chiffres les plus largement cités.

Nous suivons généralement la croissance économique à l’aide du produit intérieur brut produit — la valeur totale des choses produites. Mais le gouvernement crée une estimation distincte du produit intérieur brut le revenu, l’argent que les gens gagnent en vendant des choses, y compris les ajouts à l’inventaire. La comptabilité de base dit que ces chiffres doivent être les mêmes. Mais ils sont estimés à l’aide de données différentes, de sorte que les estimations ne concordent jamais exactement. Et en ce moment, les estimations divergent un parcelle: Le PIB montre une économie en contraction, mais le RIB, eh bien, non :