Avis | Le voyage de Nancy Pelosi à Taïwan est un pari dangereux

Les responsables chinois ont également récemment affirmé que le détroit de Taiwan ne constituait pas des eaux internationales, ce qui pourrait suggérer que Pékin a l’intention d’interférer avec les navires étrangers en transit. La Chine a également intensifié ses défis aux navires américains ainsi qu’aux avions australiens, canadiens et étrangers. Pékin a braconné huit des alliés diplomatiques de Taïwan depuis 2016 – seuls 13 pays plus le Vatican reconnaissent toujours Taïwan – et a également exercé des pressions économiques et autres.

Et pourtant, les responsables chinois affirment que l’Amérique déstabilise le statu quo, citant l’insistance répétée de M. Biden pour que les États-Unis défendent Taiwan. Deux anciens secrétaires du cabinet Trump, Mike Pompeo et Mark Esper, sont allés plus loin, appelant non seulement à un engagement à toute épreuve des États-Unis pour défendre Taïwan, mais aussi à l’abandon de la politique d'”une seule Chine”, dans laquelle les États-Unis reconnaissent la République populaire de Chine comme le seul gouvernement légal de la Chine, mais ne fait que « reconnaître » la position chinoise selon laquelle Taiwan fait partie de la Chine.

Certains membres du Congrès vont de l’avant avec le Taiwan Policy Act, qui redéfinirait les relations américano-taïwanaises, financerait les achats d’armes de Taïwan, élèverait Taïwan au statut de “grand allié non-OTAN” et prendrait d’autres mesures pour mettre à niveau reconnaissance du gouvernement taïwanais. Pékin les interprète comme des violations des engagements de longue date des États-Unis envers la Chine.

Dans nos conversations avec des experts chinois, l’accumulation de ces changements perçus dans la position américaine a conduit certains d’entre eux à affirmer que la Chine doit prendre des mesures pour rendre ses lignes rouges crédibles.

Les dirigeants chinois voudraient éviter la guerre avec les États-Unis, mais pourraient être prêts à risquer une escalade, comme défier l’avion de Mme Pelosi ou faire voler des avions militaires directement au-dessus de Taïwan pour la première fois. Une escalade par inadvertance serait un risque réel.