Avis | Le “véto” de Manchin sur le projet de loi sur le climat, alors que le monde se réchauffe

Bien que j’aimerais voir une plus grande partie du programme du président Biden adopté, l’allégement des prix élevés des médicaments et un financement supplémentaire pour les soins de santé sont des progrès nécessaires. Il est temps pour les progressistes de faire des progrès. La politique est l’art du possible. Faisons ce qui peut être fait et avançons.

Daniel B. Berman

Manlius, NY

Pour l’éditeur:

En tant qu’ancien républicain, actuellement indépendant, mais qui répugne maintenant à voter pour quiconque ayant un R après son nom, je continue à demander quand les démocrates vont-ils se ressaisir et arrêter de se plaindre de ce que font ou ne font pas les autres démocrates. Joe Manchin vient d’un état rouge vif et, comme Susan Collins, a l’habitude de susciter des espoirs puis de les anéantir. Arrêtez de jouer à Charlie Brown avec la Lucy de M. Manchin.

La réponse pour les démocrates est d’élire plus de leur peuple. Arrêtez les chamailleries internes. Concentrez-vous sur les problèmes de pain et de beurre pour les Américains plutôt que sur les propositions d’extrême gauche qui occupent actuellement le devant de la scène et ne sont pas ce que la majorité des Américains veulent. Arrêtez de réagir aux railleries républicaines. Soyez agressif en vantant ce que les États-Unis pourraient être sans que les républicains fassent obstruction au Congrès.

Thomas Schneider

San Diego

Debout avec Liz Cheney