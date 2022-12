Avis | Le temps est bien plus étrange que vous ne le pensez

Il n’est pas exagéré de dire que le « temps de l’horloge » dirige nos vies. A partir du moment où nos réveils se déclenchent le matin, l’horloge règne en maître : nos réunions, nos rendez-vous, voire nos plans sociaux sont souvent chronométrés à la minute près. Nous mesurons même la qualité de nos vies en référence au temps, déplorant souvent que le temps semble « filer » lorsque nous nous amusons et « s’éterniser » lorsque nous nous ennuyons ou stagnons. Nous nous arrêtons rarement pour penser au temps, mais c’est précisément parce qu’il y a peu de forces plus omniprésentes dans nos vies.

“Vous êtes la meilleure machine à voyager dans le temps qui ait jamais été construite”, écrit Dean Buonomano dans son livre “Your Brain Is a Time Machine: The Neuroscience and Physics of Time”. Buonomano est professeur de neurobiologie et de psychologie à l’UCLA qui étudie la relation entre le temps et le cerveau humain. Son livre aborde les questions les plus profondes sur le temps qui affectent toutes nos vies : pourquoi le ressentons-nous si différemment à différents moments de notre vie ? Que manquons-nous si nous vivons si rigidement liés aux exigences de nos horloges et de nos rendez-vous ? Pourquoi, pendant des périodes étranges comme les fermetures pandémiques, nous sentons-nous « perdus dans le temps » ? Et si, comme le pensent certains physiciens, le futur existait peut-être déjà, avec de graves implications pour notre capacité à agir de manière significative dans le présent ?

Nous discutons de ce que serait le temps dans un univers vide sans humains, pourquoi les humains n’ont pas évolué pour comprendre le temps comme nous comprenons l’espace, comment notre capacité à prédire l’avenir diffère de celle des animaux, pourquoi le temps pendant les verrouillages de Covid semblait si bizarre, pourquoi les scientifiques pensent que le temps “passe” lorsque nous nous amusons mais ralentit lorsque les gens subissent des accidents de mort imminente, ce que les humains ont perdu lorsque nous avons inventé des horloges très précises, pourquoi certains physiciens pensent que l’avenir est déjà déterminé pour nous et ce que cela signifierait pour notre comportement éthique, pourquoi nous sommes si mauvais pour économiser de l’argent, quelles mesures nous pourrions prendre pour avoir l’impression de vivre plus longtemps dans le temps, pourquoi il est si difficile – mais finalement possible – de vivre dans le moment présent et plus encore.