Avis | Le taux d’épargne personnel ne peut pas rester aussi bas indéfiniment.

Pour les ménages à revenu élevé, le marché haussier des actions jusqu’à la fin de 2021 était bien plus important que les contrôles de relance, selon Michael Englund, économiste en chef d’Action Economics à Boulder, Colorado. Les actions ont chuté cette année en même temps que l’exercice budgétaire. la relance s’est estompée et les taux d’intérêt ont augmenté. Compte tenu de tous ces facteurs, “je suppose que nous sommes proches du bas pour la volonté des consommateurs de dépenser plus qu’ils ne gagnent”, m’a dit Englund.

David Levy, le président du Levy Center, a écrit dans le rapport de novembre de son organisation qu’il est “erroné” de penser que les économies accumulées pendant la pandémie seront disponibles pour soutenir les dépenses si l’économie se détériore. Une grande partie de l’argent a été absorbée par l’épargne à long terme ou utilisée pour rembourser la dette et n’est donc plus disponible en tant qu ‘”argent de poche supplémentaire avec une gâchette”, a écrit Levy. Il a écrit que le taux d’épargne pourrait atteindre 7% l’année prochaine, ce qui serait à peu près la moyenne de la décennie se terminant en 2019. Une baisse des dépenses de cette ampleur entraînerait “une baisse grave à sévère des bénéfices liés à la récession”, a-t-il écrit. .

Levy a conclu: “La réalité est que l’économie est dans une impasse sans moyen plausible de s’en sortir.”

Les lecteurs écrivent

J’ai beaucoup apprécié l’édition du 18 novembre du bulletin d’information sur l’inégalité spatiale. L’un des moyens par lesquels les États-Unis pourraient soutenir les régions en perte de vitesse est leur système fiscal – une approche que l’Allemagne, l’Australie, le Canada et l’Inde ont utilisée avec beaucoup de succès. Les législateurs pourraient, par exemple, déclarer que les entreprises ne paieront pas d’impôts fédéraux sur les bénéfices réalisés dans les zones sous-financées, en utilisant une formule qui tient également compte des salaires versés dans ces zones. Bien que le code des impôts ne soit peut-être pas le premier outil auquel les gens pensent lorsqu’ils examinent les inégalités régionales, il s’agit d’un outil potentiellement vital.

Reuven Avi-Yonah

Ann Arbour, Mich.

L’auteur est professeur de droit à l’Université du Michigan, spécialisé en fiscalité.

Citation du jour

“Dans un théâtre, il est arrivé qu’un incendie se déclare en coulisses. Le clown est sorti pour dire au public. Ils ont pensé que c’était une blague et ont applaudi. Il leur a répété, et ils sont devenus encore plus hilarants. C’est ainsi, je suppose, que le monde sera détruit – au milieu de l’hilarité universelle des esprits et des farceurs qui pensent que tout cela n’est qu’une blague.

— Soren Kierkegaard, « Either/Or » (1843 ; édité et traduit par Howard V. Hong et Edna H. Hong, 1987)