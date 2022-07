Avis | Le syndrome du nid vide 2.0 n’était pas quelque chose auquel j’étais préparé

Lorsque mon mari et moi avons rencontré le syndrome du nid vide pour la première fois, tout ce que je pouvais faire était de me morfondre. Mais au bout d’un moment, il y avait aussi une excitation palpable – nous pouvions à nouveau vivre à notre guise, tout comme nous l’avions fait avant d’inviter nos enfants dans notre maison en tant qu’étrangers sans le sou qui ne pouvaient ni parler notre langue ni rien faire pour eux-mêmes. Maintenant, comme avant, nous pourrions profiter pleinement de la vie à New York – sortir dans des clubs de jazz ou au ballet – nous promener nus dans l’appartement et rentrer tard et plâtrés. Pendant un moment, les deux générations ont été occupées à profiter de libertés et d’aventures sans restriction, que nous avons partagées pendant les vacances et les vacances en famille.

Covid, bien sûr, a changé tout cela. D’abord, Zoë est rentrée de Washington, DC, où elle vivait et travaillait en politique. Nous avons supposé qu’elle resterait plusieurs semaines. Mais au lieu de retourner dans son propre appartement et son bureau vide, elle a fini par travailler à distance depuis notre canapé du salon pendant 14 mois pendant que son père écrivait des articles de magazine sur son fauteuil bleu, directement sur le tapis. Isaac a été renvoyé de force par son collège du Midwest avec un préavis de 36 heures et a terminé sa première année en ligne, derrière les portes closes de sa chambre d’enfance, toujours remplie d’attirail de sport, de trophées et de volumes de la Seconde Guerre mondiale.

Je suis sûr que tout New-Yorkais qui est resté dans la ville se souvient des sirènes jour et nuit, des magasins fermés, des gens nerveux s’aventurant prudemment dans une ville fantôme, masqués et gantés, pour trouver de la nourriture et des fournitures, des hôpitaux avec des camions de morgue réfrigérés garés à l’extérieur, amis et connaissances malades et mourants. Chaque jour ressemblait au 11 septembre.

Mais bizarrement, pour notre famille chanceuse – ou pour être précis, pour cette mère névrosée – il y avait un certain plaisir dans notre nouvelle forme d’assignation à résidence. (Les pyjamas toute la journée étaient un favori de la famille.) Oui, nous étions coincés ensemble dans un petit espace, Zoë et Isaac ont vraiment manqué leur vie et leur indépendance croissante, et nous nous sommes définitivement rendus fous. Mais contrairement à l’époque où ces enfants adultes étaient enfant les enfants vivant à la maison, lorsque nous avions tous des obligations scolaires et professionnelles – j’enseignais dans un programme de maîtrise en beaux-arts le soir – nous avions maintenant des cocktails et un dîner en famille tous les soirs. Les repas n’étaient plus un fourre-tout de qui était à la maison à n’importe quelle heure, un méli-mélo de plats à emporter, de pâtes et de salades et les tartinades coupables et exagérées sur lesquelles je passais des heures quand la honte s’installait.