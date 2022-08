Avis | Le raid Mar-a-Lago du FBI aidera-t-il à réélire Trump ?

Dans cette situation entre le FBI Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas sur la recherche à Mar-a-Lago. Mais nous savons comment le parti républicain a réagi. Le côté droit de mon fil Twitter était extatique. Voir! Nous sommes vraiment persécutés ! Des essais ont commencé à apparaître avec des titres comme “Le régime veut sa revanche”. Ron DeSantis tweeté, “Le raid du MAL est une nouvelle escalade dans la militarisation des agences fédérales contre les opposants politiques du régime.” Comme d’habitude, le ton était apocalyptique. “C’est la pire attaque contre cette République dans l’histoire moderne”, s’est exclamé l’animateur de Fox News, Mark Levin.

L’enquête sur Trump a été considérée uniquement comme un complot odieux du régime. Au moins pour l’instant, la recherche a secoué le paysage politique républicain. Il y a plusieurs semaines, environ la moitié des électeurs républicains étaient prêts à quitter Trump, selon un sondage du New York Times/Siena College. Cette semaine, tout le parti a semblé se rallier à lui. Les stratèges républicains conseillant les principaux adversaires potentiels de Trump avaient des raisons d’être découragés. “Je lui ai complètement remis une bouée de sauvetage”, a déclaré l’un de ces stratèges à Politico. « Incroyable… Cela a remis tout le monde dans le wagon de Trump. Cela a simplement coupé le vent des voiles de tout le monde.

Selon une enquête du Trafalgar Group / Convention of States Action, 83% des électeurs républicains probables ont déclaré que la recherche du FBI les avait rendus plus motivés à voter aux élections de 2022. Plus de 75% des électeurs républicains probables pensaient que les ennemis politiques de Trump étaient derrière la recherche plutôt que le système judiciaire impartial, tout comme 48% des électeurs probables des élections générales dans l’ensemble.

Dans une société normale, lorsque des politiciens font l’objet d’enquêtes ou d’accusations, cela les blesse politiquement. Mais cela ne s’applique plus au GOP Le système judiciaire peut entrer en collision avec le système politique d’une manière sans précédent.