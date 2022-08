Avis | Le raid du FBI au domicile de Trump à Mar-a-Lago

Les chats qui aiment être à l’extérieur peuvent profiter des images et des sons extérieurs à partir d’une fenêtre grillagée, d’un porche fermé, d’un enclos pour chat personnalisé ou “catio”, ou d’une cour avec une clôture à l’épreuve des chats, ou ils peuvent aimer marcher sur un harnais. Les animaux comptent sur nous pour les protéger.

Ingrid E. Newkirk

Washington

L’écrivain est président de People for the Ethical Treatment of Animals et auteur de “250 Vital Things Your Cat Wants You Know”.