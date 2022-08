Avis | Le raid au Mar-a-Lago de Trump et la réponse républicaine sans loi

Plutôt que d’exprimer leur inquiétude quant à une éventuelle violation de la loi sur les archives présidentielles, ou même simplement de suspendre leur jugement jusqu’à ce que de plus amples informations soient disponibles, les défenseurs de M. Trump ont plutôt attaqué les responsables de l’application des lois. Immédiatement après que le raid soit devenu public, le représentant Kevin McCarthy de Californie, le chef de la minorité, a promis que les républicains poursuivraient les responsables du ministère de la Justice si le parti reprenait la Chambre, tweeter, “Attorney General Garland: conservez vos documents et videz votre calendrier.” Il a également accusé le département d’atteindre “un état intolérable de politisation militarisée”.

Gouverneur Ron DeSantis de Floride appelé le raid “une autre escalade dans la militarisation des agences fédérales contre les opposants politiques du régime” et l’a lié à un projet de loi récemment adopté par le Sénat, qui financerait des milliers de nouveaux agents de l’IRS en plus de soutenir l’expansion des soins de santé et de lutter contre le changement climatique. Il a tweeté que « le régime » fait en sorte que davantage d’agents de l’IRS « s’opposent à ses adversaires ? République bananière.

M. Trump lui-même, sans surprise, a dirigé les plaintes contre les forces de l’ordre, déclarant: “Ma belle maison, Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, est actuellement assiégée, perquisitionnée et occupée par un grand groupe d’agents du FBI.”

Bien sûr, cette enquête particulière est loin de l’étendue de ses déboires judiciaires. M. Trump fait l’objet d’un examen minutieux alors que les membres du comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’insurrection du 6 janvier tentent de déterminer s’il a explicitement encouragé la tentative de coup d’État. Et les responsables de Géorgie et de New York continuent de mener des enquêtes pénales et civiles. Tout au long, M. Trump n’a pas seulement semblé intrépide, il a considéré les enquêtes comme un point de fierté – un signe que lui et ses partisans mènent une bataille juste contre un régime d’application de la loi biaisé et corrompu. M. Trump a déjà capitalisé, en envoyant un texto à ses partisans, en lien vers sa page de dons : « La gauche radicale est corrompue. Rendons le pouvoir au peuple ! Voulez-vous vous battre avec moi? Faire un don.”