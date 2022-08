Avis | Le projet de loi sur le climat n’est pas parfait, mais c’est quand même une grande victoire

La meilleure projection actuelle est que le projet de loi réduira les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis à 40 % en dessous des niveaux de 2005 en 2030, contre environ 30 % dans le cadre de la politique actuelle. Cette amélioration progressive de 10 % peut sembler faible, mais elle est significative sur sept ans. La réalisation de cette réduction rapprochera les États-Unis de leur engagement dans l’Accord de Paris de réduire les émissions de 50 à 52 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030. (En 2020, ces émissions avaient diminué de 21 % par rapport aux niveaux de 2005.)

Conversation d’opinion

Le climat et le monde changent. Quels défis l’avenir apportera-t-il et comment devrions-nous y répondre ?

D’autres réductions d’émissions suivront presque certainement. Les crédits d’impôt à long terme pour l’énergie propre créeront un environnement d’investissement plus prévisible et plus stable, augmentant la probabilité que les entreprises d’énergie renouvelable construisent des parcs éoliens et solaires et des lignes de transmission, qui sont des projets à forte intensité de capital qui durent des années. Des milliards de dollars pour décarboniser la production de matériaux industriels comme l’acier et le béton devraient produire des réductions significatives au fil du temps.

En particulier, les mesures visant à électrifier les transports, qui produisent la part la plus importante et en croissance rapide des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis, sont susceptibles d’être transformationnelles.

Les constructeurs automobiles dépensent déjà des milliards de dollars pour produire des voitures et des camions électriques. Désormais, leur économie à court terme bénéficiera de crédits d’impôt qui rendront les véhicules électriques plus abordables. Les crédits obligent les constructeurs automobiles à réduire leur dépendance à l’égard de pays tels que la Chine pour les minéraux essentiels utilisés dans les batteries, comme le cobalt et le lithium, et à encourager le recyclage de ces minéraux. Des milliards de dollars seraient destinés à stimuler la production nationale de batteries et d’autres composants de véhicules électriques, ce qui créera de bons emplois américains.

La législation renforcera également la base juridique de la réglementation des gaz à effet de serre en vertu de la Clean Air Act, ce qui entraînera des réductions supplémentaires. Lorsque l’EPA établit des normes de gaz à effet de serre pour les centrales électriques, la loi oblige l’agence à tenir compte de la disponibilité de la technologie et de son coût. En réduisant le coût de la technologie de capture du carbone, qui capture les émissions à la cheminée afin que ces gaz puissent être enterrés ou réutilisés, Le Congrès a rendu plus probable que les entreprises l’utiliseront, et plus probable que l’EPA puisse l’exiger.

De même, à mesure que la technologie devient moins chère, réduisant les coûts de production de voitures et de camions propres, le projet de loi établit une base solide pour établir des normes d’émissions plus strictes. Toute future administration cherchant à annuler ces exigences, comme l’administration Trump a tenté de le faire, aura du mal à expliquer pourquoi l’industrie ne peut pas les respecter si l’économie le montre.