Avis | Le projet de loi sur le changement climatique de Biden ne taxera pas la classe moyenne

Estimer ces effets est utile, mais s’agit-il d’une « augmentation d’impôt » sur les travailleurs ? Presque toutes les politiques gouvernementales auront un effet négatif sur le revenu de quelqu’un, quelque part; est-ce que tout ce que fait le gouvernement est une augmentation d’impôt?

Conversation d’opinion

Le climat et le monde changent. Quels défis l’avenir apportera-t-il et comment devrions-nous y répondre ?

De plus, si nous voulons considérer l’effet indirect sur le revenu familial d’une législation qui n’affecte pas directement leurs impôts, pourquoi ne pas considérer l’ensemble de la loi, pas seulement une partie de celle-ci? Le tableau du JCT que les républicains citent note qu’il exclut l’impact de plusieurs éléments majeurs du projet de loi qui aideraient les familles, allant de la réduction des coûts des médicaments et des subventions plus importantes à l’assurance maladie aux incitations à l’énergie propre. Ajoutez ceux dedans et la classe moyenne finit presque sûrement en tête.

Un autre point que je n’ai pas vu souligné est que le projet de loi réduirait probablement la pollution de l’air en général, pas seulement les émissions de gaz à effet de serre, ce qui aurait des avantages majeurs pour la santé – et des avantages monétaires aussi.

Attendez, il y a plus. Le JCT suppose qu’une partie importante des revenus tirés de l’imposition des sociétés proviendrait à terme des salaires. C’est un sujet de débat académique intense, mais il y a de bonnes raisons de croire que lorsque vous réprimez l’évitement fiscal, l’effet sur les salaires est en fait minime.

Enfin, malgré toutes les manières dont l’analyse du JCT fait pencher la balance du jeu contre la loi sur la réduction de l’inflation, l’augmentation revendiquée des impôts de la classe moyenne est minime. Par exemple, selon le JCT, le taux d’imposition fédéral des familles gagnant entre 50 000 $ et 75 000 $ par année passerait de 13,0 % à… 13,1 %.

Ainsi, l’attaque du GOP contre cette proposition est, en un mot, pathétique. La seule façon de gagner du terrain est que les médias contredisent ses reportages, omettant d’informer les consommateurs de nouvelles que les affirmations républicaines sur le projet de loi sont, en fait, fausses. C’est malheureusement une possibilité réelle. Tout reportage à l’effet que “les républicains disent que le projet de loi augmenterait les impôts de la classe moyenne” qui ne précise pas que cette affirmation est fausse trahit l’intérêt public.