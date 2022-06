Avis | Le procès Amber Heard-Johnny Depp et nos visions déformées de la célébrité

Parfois, les attentes morales des fans ont le sentiment d’un activisme politique ou des exigences d’un électeur vis-à-vis d’un politicien : le pouvoir d’influence de la célébrité est accordé par un public, après tout, et peut être révoqué. Comme Jenny Odell l’a écrit dans son livre « Comment ne rien faire », « l’attention est peut-être la dernière ressource qu’il nous reste à retirer ».

Manifester dans l’espace personnel d’un décideur politique est une chose, lorsque les décisions de cette personne ont un impact direct sur la vie quotidienne des citoyens. (Cela s’est certainement produit fréquemment ces derniers temps – des manifestations au domicile des juges de la Cour suprême, par exemple, ou le sénateur Ted Cruz confronté au contrôle des armes à feu alors qu’il mangeait des sushis avec sa famille.) Mais les événements décrits avec des détails atroces au Heard-Depp procès impliquait une dispute conjugale. Quelle responsabilité ces personnalités doivent-elles au public ?

Tous ces sermons, ces chahuts et ces insultes peuvent également être considérés comme une façon dont la police morale que nous voyons sur les réseaux sociaux est effectuée sur le trottoir. Comme l’illustre ce moment de « chercheur d’or », les dénonciations en personne du comportement des célébrités peuvent avoir tout le vitriol d’une guerre des flammes sur Twitter. La normalisation de ces réactions de fans révèle l’intersection de plus en plus tendue entre l’en ligne et le réel, où les actions de personnalités éminentes deviennent des paraboles pour des codes moraux ténus.

Il convient également de noter que nous sommes à une époque où les fans exercent une influence sans précédent sur nos récits culturels populaires – ramenant des émissions de télévision annulées et même des intrigues changeantes basées sur des théories de fans. Cette année encore, les Oscars ont créé un nouveau prix pour un film préféré des fans, exaspérant certains traditionalistes. On peut voir comment un public habitué à pouvoir ressusciter un personnage bien-aimé ou inspirer une émission dérivée pour un super-héros mineur pourrait également s’attendre à pouvoir critiquer les célébrités pour ce qu’il faut faire dans leur vie personnelle.

« Les gens ne veulent plus simplement regarder », a déclaré le Dr Turkle. « Ils veulent agir. »

Quel est l’effet de tout cela sur les célébrités elles-mêmes ? Bien qu’il puisse être difficile de rassembler de la sympathie pour ceux qui ont beaucoup d’argent et de pouvoir, les enjeux sont réels et la blessure peut l’être aussi. Mme Heard a parlé à la barre du tribunal du traumatisme de l’attention publique sévère qu’elle a reçue : « Je suis harcelée, humiliée, menacée chaque jour », a déclaré Mme Heard au tribunal pendant le procès. « Les gens veulent me tuer, et ils me le disent tous les jours. Les gens veulent mettre mon bébé au micro-ondes, et ils me le disent.

De même que la célébrité bénéficie de l’attention de son public, elle en est aussi captive. Dans ses mémoires « My Body », la mannequin et actrice Emily Ratajkowski a observé cette dynamique de pouvoir compliquée. « Au début de ma vingtaine, il ne m’était jamais venu à l’esprit que les femmes qui tiraient leur pouvoir de la beauté étaient redevables aux hommes dont le désir leur avait accordé ce pouvoir en premier lieu », écrit-elle. « Ces hommes étaient ceux qui contrôlaient, pas les femmes que le monde adorait. »

Être l’objet d’une fascination intense des fans peut être difficile pour les célébrités masculines et féminines, bien sûr, mais la dynamique exposée lors du procès Heard-Depp semblait refléter la dynamique sociale des sexes. M. Depp a pu mobiliser ses fans et soi-disant « stans » à son avantage, et beaucoup semblaient se délecter de l’humiliation de Mme Heard.