Avis | Le président Trump a détruit des vies le 6 janvier. Je devrais savoir.

Après l’émeute, j’ai reçu une médaille d’or du Congrès et j’ai récemment été nommé grand immigrant par la Carnegie Corporation. Après avoir récemment passé le test de lieutenant, j’espérais être promu. Au lieu de cela, le jour du témoignage de Mme Hutchinson, j’ai eu le cœur brisé d’entendre mes médecins me dire qu’à 43 ans, je ne devrais plus travailler dans la police.

Les dommages physiques et émotionnels que j’ai subis le 6 janvier ont non seulement écourté ma carrière, mais ont bouleversé ma vie. Cinq de mes collègues des forces de l’ordre sont morts et plus de 850 émeutiers ont été arrêtés. Tant de familles ont été ruinées à cause de la soif de pouvoir d’un seul homme.

Encore plus exaspérants sont les républicains qui refusent toujours de témoigner sous serment et minimisent dangereusement à quel point nous avons failli perdre notre démocratie. Je salue le courage des témoins qui se sont présentés pour dire la vérité. Je sais par expérience personnelle – j’ai témoigné plusieurs fois de cette journée au Congrès, au FBI et devant les tribunaux – à quel point cela peut être pénible. Je souhaite juste que nous ayons tous pu témoigner plus tôt, juste après le 6 janvier, alors que nous aurions pu avoir plus d’impact.

L’habilitation de M. Trump doit cesser maintenant. Il ne devrait pas seulement être interdit de se présenter à tout autre poste gouvernemental, il ne devrait plus jamais être autorisé à s’approcher de la Maison Blanche. Je crois qu’il a trahi son serment de défendre la Constitution, et c’était au détriment de moi, de mes collègues et de tous les Américains, qu’il était censé protéger.