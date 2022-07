Avis | Le président Biden a Covid. Maintenant quoi?

Le président a été testé positif au coronavirus.

Et alors?

Peut-être, juste peut-être, qu’un pays divisé qui a transformé sa réponse à un virus en guerre tribale peut profiter de ce moment pour déposer les armes et déclarer une trêve. Le président a le Covid. Maintenant quoi?

Même à son âge avancé, le président Biden bénéficie d’une protection substantielle en tant qu’adulte vacciné et doublement boosté avec accès aux thérapeutiques disponibles comme Paxlovid. Le vice-président, le président octogénaire de la maison et une grande partie du cabinet du président et des dirigeants du Congrès ont déjà eu Covid, c’est donc le test final pour savoir si cette nouvelle est nouvelles ou plus comme un bulletin météo. Si nous avons atteint le point où un président testé positif suscite un haussement d’épaules, c’est le signal le plus clair à ce jour que, sagement ou non, nous avons tourné la page.

La Maison Blanche rapporte que les symptômes du président sont légers, et on espère qu’il sera épargné par les dommages à long terme, le brouillard cérébral et la fatigue, qui peuvent être moins apparents mais plus insidieux. La variante BA.5 du coronavirus a été particulièrement agile pour infecter et réinfecter même les personnes qui étaient encore « prudentes », ce qui a introduit un certain fatalisme dans la conversation – même si des centaines de personnes meurent encore chaque jour de Covid-19 . Les personnes immunodéprimées peuvent se sentir encore plus vulnérables à mesure que le reste du monde évolue. Mais les statistiques de décès de Covid, comme celles qui accompagnent la plupart des accidents de voiture, ont reculé des nouvelles en première page. Alors maintenant, nous verrons si un test PCR positif dans le bureau ovale équivaut à quelque chose comme si le président avait un rhume.