Avis | Le Premier ministre dont la Grande-Bretagne a besoin maintenant

Tugendhat est candidat à la direction des conservateurs à un moment sombre pour les partis traditionnels du centre droit, en Grande-Bretagne et dans d’autres démocraties. Le problème de base : ils sont rassis à leur centre diminué et noisette à leur frange en expansion. Autrement dit : là où il y a du sens, il n’y a pas beaucoup de charisme ; là où il y a du charisme, il n’y a presque aucun sens.

Cela a été le modèle en Grande-Bretagne au cours des douze dernières années de leadership conservateur. Il y avait l’incolore et technocratique David Cameron, qui a perdu le vote sur le Brexit. Il y avait l’incolore et surclassée Theresa May, qui a tâtonné l’exécution du Brexit. Il y avait le rien sinon le coloré Boris Johnson, qui a réussi le Brexit (et en qui j’avais autrefois placé de modestes espoirs) mais qui n’avait pas le caractère moral et les principes politiques pour le faire fonctionner. Comme Johnson l’a dit un jour de lui-même, “Vous ne pouvez pas exclure la possibilité que sous le placage minutieusement construit d’un idiot bavard, se cache un idiot bavard.”

Tugendhat, en revanche, représente trois choses que le parti actuel n’est pas.

Le premier est un ancien idéal de conservatisme, rappelant celui de John McCain ou de Winston Churchill, dans lequel le sens de l’honneur (personnel, martial et national) est primordial. Si cela semble moisi, c’est aussi le meilleur remède possible à l’héritage politique de Johnson, qui a été la destruction de la confiance – dans le Parti conservateur, dans le gouvernement, dans la Grande-Bretagne elle-même. Si les conservateurs ne peuvent pas restaurer cette confiance rapidement, ils auront du mal à conserver le pouvoir.