Avis | Le point de vue d’un conservateur sur l’état chaotique du parti républicain

Les républicains détiennent déjà un pouvoir énorme en Amérique. Ils ont nommé six des neuf juges actuels de la Cour suprême. Ils ont plus de trifectas d’État (contrôle des deux chambres législatives, ainsi que du siège du gouverneur) que de démocrates. Et en 2023, ils contrôleront également la Chambre des représentants.

Mais il y a un creux au cœur du GOP moderne. Il est difficile d’identifier un chef de parti clair, un programme politique cohérent ou une stratégie électorale concertée. Le parti n’a pas pris la peine de proposer une plate-forme politique avant les élections de 2020 ou d’articuler une vision politique alternative en 2022. Il n’a guère tenu compte de ses sous-performances lors des élections de 2018, 2020 et 2022. À ce stade, il n’est pas clair s’il reste une véritable structure de parti – ou un substrat d’idées -.

Tout cela soulève la question : qu’est-ce exactement que le Parti républicain à ce stade ? Que croit-il ? Que veut-il atteindre ? À qui suit-elle la piste ? Ces questions devront trouver une réponse d’une manière ou d’une autre au cours des deux prochaines années, alors que les politiciens républicains se disputent la nomination de leur parti à l’élection présidentielle de 2024 et que les membres de la Maison républicaine exercent le pouvoir de leur nouvelle majorité.