Avis | Le plan radical de Thomas Piketty pour un monde plus égalitaire

L’économiste français Thomas Piketty est sans doute le plus grand chroniqueur mondial des inégalités économiques. Depuis des décennies, il a collecté d’énormes ensembles de données documentant la part des revenus et de la richesse qui est revenue au 1% le plus riche. Et le point culminant d’une grande partie de ce travail, son livre de 2013 « Le capital au XXIe siècle » est rapidement devenu l’un des textes économiques les plus lus et les plus cités de l’histoire récente.

[You can listen to this episode of “The Ezra Klein Show” on Apple, Spotify, Amazon Music, Google or wherever you get your podcasts.]

Au cœur du nouveau livre de Piketty, « Une brève histoire de l’égalité », se trouve un paradoxe. D’une part, les États-Unis et l’Europe ont réalisé d’immenses progrès sociaux au cours des derniers siècles sous la forme d’une augmentation du niveau d’instruction, de l’espérance de vie et des revenus ; d’autre part, ces sociétés contiennent encore d’énormes inégalités. Comme le documente Piketty, aux États-Unis, ceux qui se situent dans les 50 % inférieurs de la distribution de la richesse ne possèdent que 2 % de la richesse totale de la société ; en Europe, il est d’environ 4 %. Mais du point de vue de Piketty, ce résultat n’est pas inévitable ; c’est le produit de choix politiques que nous faisons collectivement — et que nous pourrions choisir de faire différemment. Et à cette fin, Piketty propose un programme politique vraiment radical – un héritage minimum universel d’environ 150 000 dollars par personne, le contrôle des travailleurs sur les conseils d’administration des sociétés et des niveaux «confiscatoires» d’imposition de la richesse et du revenu – qu’il appelle «socialisme participatif».

Cette conversation ne porte donc pas uniquement sur l’état actuel des inégalités ; il s’agit du type de politiques – et de politiques – qu’il faudrait pour résoudre cette inégalité. Nous expliquons pourquoi la richesse est un indicateur beaucoup plus précis du pouvoir social que le revenu, la qualité des données historiques sur lesquelles s’appuie le travail de Piketty, pourquoi Piketty pense que l’État-providence – et non le capitalisme lui-même – est le moteur le plus important du progrès humain, pourquoi la représentation la démocratie n’a pas conduit à plus de redistribution économique, si l’égalité est vraiment la meilleure mesure pour mesurer le progrès humain en premier lieu, comment Piketty paierait pour sa proposition d’héritage universel, si les niveaux d’imposition qu’il propose étoufferaient l’innovation et ruineraient le l’économie, pourquoi il pense qu’il serait préférable pour les sociétés – et la productivité économique – que les travailleurs aient leur mot à dire beaucoup plus sur la façon dont les entreprises sont gouvernées, comment Piketty pense à la perspective de l’inflation et plus encore.