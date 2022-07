Avis | Le plan grand, audacieux et surprenant de Biden pour une transition verte (j’espère)

LANCE: Alors que cette administration rencontre régulièrement des groupes environnementaux qui veulent éliminer immédiatement toute utilisation de combustibles fossiles, il y a très peu de dialogue avec l’industrie pétrolière et gazière. Nous avons eu quelques réunions, mais pour être honnête, il n’y a pas eu de véritables discussions sur les questions d’approvisionnement énergétique, la sécurité énergétique, la coopération régionale nord-américaine et la planification d’une transition énergétique rationnelle et coordonnée vers une économie à faibles émissions de carbone.

Le pétrole et le gaz fournissent ensemble 68 % de l’énergie des États-Unis aujourd’hui, tandis que les énergies renouvelables n’en fournissent que 12 %, même après des décennies de construction d’énergie éolienne et solaire encouragée par les mandats gouvernementaux et les allégements fiscaux. Parce que le pétrole et le gaz resteront dans le mix énergétique bien après 2050, nous avons besoin d’un dialogue constructif avec l’administration, le Congrès et le peuple américain sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique, la diversité, l’accessibilité, la transition énergétique et les technologies à faible émission de carbone. Diaboliser l’industrie ne résout pas le problème.

FRIEDMAN: S’il y avait un “Biden Green Transition Plan”, que voudriez-vous et que pensez-vous que l’industrie pourrait donner ?

LANCE: Ce dont nous avons besoin de la part du gouvernement, c’est de stabilité et de prévisibilité. Des politiques réglementaires raisonnables et prévisibles peuvent favoriser un meilleur environnement d’investissement. Par exemple, de décembre 2019 à avril 2020, les prix du pétrole sont passés d’environ 70 dollars à 19 dollars le baril. Peu d’industries voient un pourcentage aussi élevé de leurs revenus disparaître si rapidement.

Les permis de forage seuls ne suffisent pas. Pour encourager les investissements, le gouvernement devrait reprendre la location ordonnée et cohérente des terres fédérales à des fins d’exploration et de développement – et non sporadique et incohérente – et accélérer l’approbation des permis non seulement pour le forage, mais aussi pour les pipelines, les routes et les autres infrastructures nécessaires pour faciliter la nouvelle production de pétrole et de gaz naturel liquéfié. Ces investissements ont généralement un cycle plus long et nécessitent une certitude réglementaire encore plus grande.

FRIEDMAN: Et quels engagements verts l’industrie pétrolière devrait-elle prendre ?

LANCE: Tous les producteurs devraient avoir des engagements nets zéro. Et notre industrie – et cela signifie que tout le monde, les entreprises publiques et privées – devrait faire face aux émissions de méthane, aux fuites et au torchage une fois pour toutes, tout en respectant nos impératifs d’abordabilité et de sécurité énergétiques. Nous devons veiller à ce que tous les puits « orphelins » soient bouchés en temps opportun, faire de réels progrès en matière de capture et de stockage du carbone, explorer des sources à faible teneur en carbone telles que l’hydrogène et évaluer le potentiel des compensations de carbone basées sur la nature.