Avis | Le pire endroit au monde pour forer du pétrole est mis aux enchères

Les forages pétroliers seraient particulièrement dommageables dans les tourbières, où tout est relié par l’eau. Les marées noires et les eaux usées des forages pourraient détruire la biodiversité, polluer de vastes zones et empoisonner l’eau, les poissons et les autres ressources naturelles dont dépendent les populations locales.

Conversation d’opinion

C’est certainement dystopique, mais le delta du Niger au Nigeria fournit une étude de cas des impacts plus larges du forage pétrolier dans un pays à la gouvernance faible et aux niveaux de pauvreté élevés. Ici, où Shell et d’autres extraient du pétrole et du gaz sous des gardes lourdement armés, les déversements de pétrole sont fréquents. Ils ont laissé de nombreuses personnes, dont les moyens de subsistance dépendent de la terre et de l’eau, sans ressources dans un paysage scandaleusement pollué. (Shell a nié toute responsabilité pour l’un des déversements.) Naturellement, il y a une résistance continue à cette exploitation, y compris des protestations, des procès internationaux et des militants armés sabotant à plusieurs reprises la production de pétrole.

Le gain financier potentiel du forage dans la forêt tropicale du Congo devient également de plus en plus improbable. La chute du coût des énergies renouvelables et les politiques climatiques visant à réduire l’utilisation des combustibles fossiles commencent à sevrer le monde du pétrole. Plus d’une voiture neuve sur 10 vendue dans le monde en 2021, par exemple, était électrique, soit le double du nombre vendu en 2020. Tout développement pétrolier dans la forêt tropicale du Congo est susceptible de devenir un jour un « actif échoué ».

La situation difficile pour le gouvernement congolais est évidente. En tant que l’un des pays les plus pauvres du monde, il a besoin des exportations pour générer des revenus. Mais l’ouverture du développement pétrolier dans le centre du pays pourrait créer une nouvelle région de troubles civils, s’ajoutant au conflit armé à long terme dans l’est, déstabilisant potentiellement l’ensemble du pays.

Y a-t-il un autre moyen ? Oui. Le Congo possède d’importantes réserves de métaux extrêmement précieux comme le cobalt nécessaire à la transition énergétique mondiale. Une exploitation minière bien réglementée qui paie des impôts peut apporter au pays des revenus fiables au 21e siècle, sans pétrole.

Plus largement, des approches alternatives au développement pétrolier existent. Le Congo devrait cartographier les terres des habitants des forêts et leur donner des droits sur ces terres, en utilisant le modèle de la forêt communautaire. Ensuite, coupez les moteurs de la déforestation conformément à la création d’un pays prospère. Le charbon de bois pour la cuisine est une source de déforestation, et le charbon de bois est un danger majeur pour la santé. Passer à la cuisson sur des cuisinières électriques, alimentées par l’énergie solaire, résout les deux problèmes et est désormais compétitif en termes de prix.