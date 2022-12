Avis | Le peuple chinois en a assez qu’on lui dise de sourire et de le supporter

Pendant que je grandissais à Shanghai, ma mère n’autorisait pas l’ibuprofène dans notre maison ; cela me rendrait moins tolérant à la douleur et donc plus faible. Lorsque nous souffrions de douleurs menstruelles à l’école, mes amies et moi ne nous rendions jamais à l’infirmerie. Si nous le faisions, le médecin, une femme de l’âge de ma mère, nous gronderait pour notre manque de courage.

L’Amérique, où je suis venu en 2016 pour étudier, ne pourrait pas être plus différente. Je quitte régulièrement des rendez-vous médicaux aux États-Unis avec des analgésiques. Mais une vie d’endoctrinement culturel chinois est difficile à ébranler. J’ai une douleur intense à cause de la sciatique, mais je me dis par réflexe de rester fort et de tenir bon jusqu’à mon prochain rendez-vous chez le médecin, de vivre avec.

L’histoire chinoise a contribué à façonner cette mentalité. La génération de mes grands-parents a enduré de grandes difficultés – l’occupation japonaise sanglante des années 1930 et 1940 et la guerre civile chinoise qui s’est terminée par la victoire communiste en 1949. L’agitation et la famine sous Mao Zedong ont suivi. Sa révolution culturelle a désorganisé les écoles ou les a complètement fermées, perturbant l’éducation de mes parents. Des millions d’autres jeunes ont été envoyés des villes vers des zones rurales pauvres, où ils sont restés pendant des années, surchargés de travail et souvent mal nourris. Le gouvernement n’a jamais pris ses responsabilités.

Mes parents ont appris à accepter simplement la douleur et la déception comme faisant partie de la vie et à persévérer. Ils ont accepté la tyrannie reproductive de la politique de l’enfant unique. Sous-éduqués, ils avaient peu d’options en dehors du travail en usine, mais ils ont même perdu ces emplois dans les années 2000 après que les réformes économiques ont poussé les usines publiques à licencier des travailleurs par millions. Ils ont eu du mal à s’en sortir et à me faire aller à l’école, mais on attendait d’eux qu’ils le supportent avec une noble grâce.

Aux yeux de mes parents, ma génération a eu la vie relativement facile. Pas de travail forcé ni de faim pour nous. Notre douleur était considérée comme plus supportable que la leur, nous avons donc été poussés à l’accepter encore plus. Mais c’était quand même de la douleur. En tant qu’étudiants, nous consacrions presque chaque heure d’éveil à nos devoirs quotidiens ou à des études supplémentaires pour les examens d’entrée à l’université qui dictent le parcours scolaire et, essentiellement, votre destin dans la vie. Mes parents m’encourageaient avec un idiome chinois peut-être mieux traduit par “pas de douleur, pas de gain”.