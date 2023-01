Avis | Le père de Michelle Go raconte sa mort

Ce n’est que maintenant, 365 jours plus tard, que je peux exprimer ce que Michelle signifiait pour nous et comment sa mort continue de nous affecter. Michelle n’est pas la première fille que j’ai perdue. Ma femme et moi avons perdu notre deuxième fille, alors qu’elle était bébé, mort au berceau, sa vie écourtée avant même que nous la connaissions. Ensemble, ils représentent un trou dans nos vies qui ne pourra jamais être comblé. Ma femme, mon fils et moi pleurons leur disparition tous les jours.

Michelle est née en 1981, l’année où Ed Koch a été réélu maire de New York après avoir remporté les nominations républicaine et démocrate. Michelle était une enfant précoce, très aimée des autres et remplie d’amour pour tous ceux qui l’entouraient. Elle avait la passion de la vie, le respect des autres, la dignité et le respect de soi. Par-dessus tout, elle avait foi et espoir dans la bonté des autres. Elle était alors, et reste aujourd’hui, une merveilleuse enfant pour nous.

Michelle a passé un tiers de sa vie à New York, étudiant à la NYU Stern School of Business, puis s’épanouissant à Citibank, Barclays et Deloitte. En tant que cadre supérieur chez Deloitte et bénévole désintéressée auprès de la New York Junior League, elle a travaillé avec des personnes de tous horizons, des chefs d’entreprise aux sans-abri. La Michelle que nous connaissions était dévouée au service, un sauveur plutôt qu’une personne qui avait besoin d’être sauvée.