Avis | Le PEPFAR montre à quoi peut ressembler une réponse mondiale à Covid

J’ai déménagé en Ouganda en 2004 lorsque le PEPFAR a commencé, pour écrire une histoire plus complète. J’ai passé un an dans des cliniques à travers le pays, à écrire sur les nouveaux programmes de médicaments contre le sida. En retournant dans ces cliniques et communautés à plusieurs reprises au cours des 15 années suivantes, j’ai vu des infirmières, des médecins, des décideurs politiques et des personnes vivant avec le VIH travailler contre les risques de violence structurelle – pauvreté, misogynie, homophobie, transphobie et plus encore. C’était leur programme.

Aujourd’hui, cependant, un gouvernement américain qui a l’intention de revendiquer la victoire contre la pandémie me manque. Le 12 mai, les États-Unis ont co-organisé (avec l’Indonésie, le Belize, le Sénégal et l’Allemagne) le deuxième Sommet mondial sur le Covid-19. Les participants qui voulaient des postes de parole de premier plan lors de l’événement devaient apporter de nouvelles contributions importantes à ce que les États-Unis ont décrit comme un déficit de financement de 15 milliards de dollars pour une réponse mondiale à Covid pour intensifier les vaccins, les tests et les traitements.

Les États-Unis se sont présentés avec ce qui équivalait à de la petite monnaie : 200 millions de dollars pour un fonds hébergé par la Banque mondiale pour la préparation à une pandémie. Il a également investi 20 millions de dollars dans le pilotage de programmes antiviraux dans les pays à faible revenu et dévoilé d’importants accords entre les National Institutes of Health et le pool d’accès aux technologies Covid-19 de l’Organisation mondiale de la santé pour partager des outils, des candidats vaccins et des technologies.

La Maison Blanche et le Département d’État soulignent régulièrement que les États-Unis sont le plus grand bailleur de fonds de Covax, l’initiative mondiale de partage de vaccins, soulignant tout ce que les États-Unis ont fait par rapport à d’autres pays. Mais comme M. Bush le savait en 2002, en faire plus que les autres n’est pas la même chose qu’en faire assez.

Le VIH et le coronavirus sont des agents pathogènes différents ; les pandémies se distinguent à bien d’autres égards, notamment par le fait que le coronavirus a une emprise mondiale, alors qu’en 2003, le VIH affectait de manière disproportionnée les pays à revenu faible et intermédiaire inférieur, en particulier en Afrique. Ces distinctions n’ont pas d’importance : il y a vingt ans, M. Bush a lancé une bataille stratégique, ambitieuse et efficace contre un fléau mondial qui ne constituait pas une menace existentielle pour l’Amérique. Le président Biden a évité cet exemple, même si une action stratégique sur Covid-19 à l’étranger est nécessaire de toute urgence pour sauver des vies ici chez nous.

Garantir un accès mondial équitable aux vaccins, aux tests et aux antiviraux efficaces, en mettant l’accent sur les personnes les plus à risque, sauvera des vies. “Plus nous vaccinons de personnes dans le monde, moins il y aura de chances que nous ayons plus de variantes”, a déclaré le Dr Fauci. “De plus, les vaccins de nouvelle génération qui préviennent l’infection et la transmission ralentiront considérablement l’émergence de variantes.”