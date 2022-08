Avis | Le parti républicain est le parti anti-démocratie

Et ils attaquent le processus électoral à tous les niveaux pour atteindre leurs objectifs.

En se qualifiant de traditionalistes et de constitutionnalistes, et en canonisant les fondateurs imparfaits, ils déguisent leur régression en préservation.

Les conservateurs font maintenant régulièrement valoir que l’Amérique n’est pas une démocratie, mais une république. La Heritage Foundation a même publié un rapport en 2020 intitulé “L’Amérique est une république, pas une démocratie”. Le rapport soutenait que « les efforts contemporains pour affaiblir nos coutumes et institutions républicaines au nom d’une plus grande égalité vont donc à l’encontre des efforts des fondateurs de l’Amérique pour défendre notre pays contre les excès potentiels des majorités démocratiques », et que le système de gouvernement américain est « Menacé par un égalitarisme qui sape les distinctions et les inégalités sociales, familiales, religieuses et économiques qui sous-tendent notre liberté politique.

Dans leur récit, la volonté de la majorité elle-même semble être un problème. J’interprète cela au sens large: qu’une démocratie plus complète est, de l’avis de nombreux conservateurs, un désastre imminent.

Nous assistons donc à un affrontement épique qui se joue en Amérique dans lequel les paramètres ne sont pas entièrement définis à haute voix : les démocrates veulent une démocratie ; les républicains non. Le Parti républicain est anti-démocratie, post-démocratie. Alors que les démocrates crient à propos d’un pays qui s’effondre, les républicains arpentent déjà le paysage de l’Amérique qui émergera de l’épave.

George Thomas, professeur au Claremont McKenna College, a fait valoir dans The Atlantic en 2020 que même si le mot «démocratie» ne figure peut-être pas dans la Constitution, son esprit l’est. Comme il l’a dit: «Les affirmations nobles selon lesquelles nous ne sommes pas une démocratie fusionnent subrepticement république avec règle de la minorité plutôt que gouvernement populaire. Permettre un gouvernement minoritaire durable au niveau national n’est pas une caractéristique de notre conception constitutionnelle, mais une perversion de celle-ci.

La perversion, la distorsion et la tromperie semblent désormais être la colonne vertébrale du Parti républicain. Ce n’est plus un parti d’idées, mais plutôt un parti d’atavisme. C’est une fête qui descend frénétiquement un escalator ascendant.