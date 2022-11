Avis | Le Parti républicain a fait de Trump le centre d’intérêt des élections de mi-mandat

Les paris du parti semblent de plus en plus susceptibles de porter leurs fruits. Encouragés par les récents sondages, les républicains s’attendent à ce que l’approche populiste de droite de 2016 produise des résultats à mi-parcours comme ceux de 1994, lorsque le parti a remporté les deux chambres du Congrès. Même ainsi, les sceptiques de la réinvention trumpienne du Parti républicain pourraient se demander si son succès – en supposant qu’il se matérialise – n’est pas malgré, plutôt qu’à cause de, M. Trump et son style de politique.

Les démocrates envisageant une “vague rouge” la semaine prochaine pourraient se consoler en pensant que rien de ce qu’ils auraient pu faire n’aurait changé les forces fondamentales donnant aux républicains un avantage dans ce cycle. Après tout, le parti du président perd presque toujours des sièges lors des élections de mi-mandat.

Si les démocrates sous Bill Clinton pouvaient perdre à la fois la Chambre des représentants et le Sénat américains en 1994, et que les républicains sous George W. Bush pouvaient perdre les deux en 2006, cela peut sembler être le destin pour les démocrates de perdre leurs majorités très minces à la Chambre. et le Sénat sous le président Biden cette année. Les démocrates ont également perdu la Chambre lors des premières élections de mi-mandat de Barack Obama en 2010, et le Sénat lors de sa deuxième en 2014.

De plus, certains républicains qui ont défié et opposé M. Trump, comme le gouverneur Brian Kemp de Géorgie, sont également sur le point de bien faire le 8 novembre. Les critiques de l’ancien président au sein du parti pourraient bien croire que n’importe quelle version du Parti républicain pourraient bien faire dans cet environnement, et ils pourraient faire encore mieux sans la nouvelle droite populiste.

Ces pensées sont un réconfort pour ceux qui aimeraient voir la politique américaine revenir à ce qui était passé pour normal dans les années avant 2016. Mais elles ne renversent pas la réalité décourageante à laquelle sont confrontés à la fois les démocrates et les républicains anti-Trump : le Parti républicain a choisi de se refaire à l’image de Trump, et la gestalt politique qu’il a créée peut gagner. Il a remporté la Maison Blanche en 2016 et il a conservé le Parti républicain en tant qu’institution même après les défaites de 2018 et 2020. Cette année, les candidats républicains au Congrès et au poste de gouverneur ressemblent plus à Trump que jamais, de par leur point de vue sur l’immigration et les affaires étrangères. politique à leur mépris pour l’establishment du Parti républicain de l’époque avant M. Trump. L’expérience compte beaucoup moins qu’auparavant, certainement dans les primaires républicaines, tandis que des candidats comme M. Walker, M. Oz et Mme Lake suggèrent que l’attrait des célébrités jouera un rôle croissant dans la politique républicaine, et donc dans celle du pays, à l’avenir.

M. Vance, 38 ans, et M. Masters, 36 ans, montrent pour leur part que le Parti républicain réinventé attire de jeunes candidats très talentueux et intelligents susceptibles d’accélérer encore la transformation idéologique du parti. Pour ses partisans, et peut-être pour un public plus large et curieux, le Parti républicain est devenu passionnant et évolutif. Alors que les démocrates ont pris leurs propres risques ce cycle, avec des candidats tels que le candidat de Pennsylvanie au Sénat américain, John Fetterman, le parti semble toujours plus réactif que créatif.

Le Parti républicain a nommé et préparé pour élire une vague de candidats de droite qui façonneront la politique américaine dans les années à venir avec ou sans M. Trump.

Les républicains, en somme, prennent des risques entrepreneuriaux et ont l’initiative. Et si les conditions des midterms 2022 leur permettent d’en tirer parti, l’impulsion elle-même est ce qui compte le plus pour notre avenir.

Daniel McCarthy est le rédacteur en chef de Modern Age: A Conservative Review.

