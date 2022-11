Avis | Le nouveau faiseur de rois d’Israël est un extrémiste dangereux et il est là pour rester

Alors que M. Ben-Gvir a peut-être été la voix la plus forte de la droite ascendante, il est loin d’être unique : le prochain gouvernement dirigé par Netanyahu sera le plus à droite et le plus orthodoxe de l’histoire du pays. Il comprendra des personnalités telles que M. Smotrich, le chef du sionisme religieux et un « homophobe fier » autoproclamé, ainsi que des membres farouchement anti-LGBTQ des partis Haredi. Le ciment qui maintiendra cette coalition ensemble est une forme de suprématie juive théocratique qui, sur le terrain, se traduira surtout par une répression accrue des Palestiniens et des autres minorités non juives.

M. Netanyahu a autrefois servi de frein aux propositions plus ambitieuses de ses partenaires de la coalition de droite, mais maintenant il leur est plus redevable que jamais de l’avoir ramené au pouvoir et potentiellement de l’avoir aidé à échapper aux accusations de corruption, en partie grâce à la paralysie des tribunaux.

Pourtant, même s’il bat son procès pour corruption, il ne dirigera pas la droite d’Israël pour toujours. M. Netanyahu a 73 ans. Les 17 années de sa direction ont vu la quasi-élimination des droites laïques et modérées du Likud, qui s’est mué en un parti populiste sous l’emprise de son leader charismatique. Mais cela signifie également que l’avenir du parti est incertain sans lui. Lorsque M. Netanyahu quittera inévitablement la vie publique, il laissera un vide à droite que M. Ben-Gvir s’apprête à combler.

Une partie de ce qui a permis le succès de M. Ben-Gvir est que, bien qu’il n’ait pas caché les éléments religieux de son programme, il a fait campagne pour représenter un éventail de la société juive israélienne. Son parti comprend des personnalités de tous les horizons démographiques israéliens qui se retrouvent généralement dans des partis séparés : bien que de nombreux membres du pouvoir juif soient des colons orthodoxes de Cisjordanie purs et durs, d’autres sont des faucons laïcs. Il y a des traditionalistes séfarades, qui s’identifient à M. Ben-Gvir comme le fils d’immigrés kurdes irakiens, et de jeunes haredim ashkénazes qui sont désabusés par les partis conventionnels orthodoxes.

Dans son discours du soir des élections, M. Ben-Gvir a affirmé que son parti devait son succès à sa capacité à “représenter tout le monde – laïcs et religieux, ultra-orthodoxes et traditionnels, séfarades et ashkénazes”. Sa rhétorique mêle ethnonationalisme brutal, culte de la terre d’Israël et vénération des forces armées. Dans le passé, les dirigeants de l’extrême droite méprisaient le courant dominant israélien et cherchaient à s’en distancier ; M. Ben-Gvir, en revanche, veut le représenter.

Joshua Leifer est rédacteur en chef de Jewish Currents et membre du comité de rédaction de Dissent.

