Avis | Le nombre de morts mystérieusement bas des vagues de chaleur en Inde et au Pakistan

Premièrement, le décompte officiel des décès est un sous-dénombrement.

C’était l’interprétation que m’a offerte le Dr Friederike Otto, de World Weather Attribution, en mai; par Kathy Baughman-McLeod, directrice de l’Atlantic Council’s Arsht-Rockefeller Resilience Center, en juin ; et par Avikal Somvanshi, du Centre indien pour la science et l’environnement, en juillet. En fait, c’était la première chose mentionnée par tous ceux à qui j’ai parlé, en Inde, au Pakistan et ailleurs, lorsque j’ai parlé du bilan de la canicule.

La chaleur est en quelque sorte un défi épistémologique et épidémiologique pour les médecins et les coroners, même dans les endroits les plus consciencieux en matière de collecte de données. En effet, peu de décès, même dans les conditions de température les plus extrêmes, présentent évidemment un stress thermique ; la plupart du temps, les décès surviennent lorsque les conditions sous-jacentes sont exacerbées ou aggravées par la pression supplémentaire.

Aditya Valiathan Pillai, chercheur associé au Center for Policy Research de l’Inde, s’est rendu aux urgences “juste pour voir si le fait que rien n’apparaissait dans les médias au sujet des personnes en train de mourir était vrai ou s’il s’agissait d’une sorte de blanchiment de mortalité, la façon dont nous avons vu avec Covid », a-t-il déclaré. “Et universellement, je suis allé dans les hôpitaux publics et ils ont dit, nous avons constaté une augmentation constante du nombre de personnes qui se présentent, mais très peu de décès. Là encore, tous levèrent la main et dirent : nous ne savons pas vraiment comment compter un décès dû à la chaleur. Et donc nous ne sommes pas tout à fait sûrs.

Un compte rendu complet du bilan de toute vague de chaleur nécessite des «données de mortalité excédentaires» – un compte rendu global du nombre de personnes décédées au cours d’une période donnée au-dessus d’une moyenne de référence – mais la compilation peut prendre des mois, où que l’événement extrême se produise. Sans cela, a déclaré Baughman-McLeod, « nous ne savons pas combien, car nous ne comptons pas correctement. La collecte de données n’est pas là – que ce soit en Inde ou aux États-Unis “

De son côté, Somvanshi estime que le bilan ultime de ces vagues de chaleur sera « au moins deux fois supérieur à ce qui est annoncé officiellement. Mais sur la base des informations disponibles, ce sera très probablement bien plus que le double. Un simple doublement des données produit toujours une estimation relativement faible; atteindre même le bilan de 2015 en Inde nécessiterait quelque chose comme un ajustement de 20 fois. Pour arriver aux niveaux de mortalité des canicules européennes, un ajustement beaucoup plus important encore.

Deuxièmement, pour la mortalité, l’humidité compte énormément.

“La chaleur humide est plus dangereuse pour la santé et le bien-être humains que la chaleur sèche”, a déclaré Somvanshi. Pendant une grande partie de la vague de chaleur, les températures étaient alarmantes mais l’humidité relativement faible, ce qui rend les lectures vraiment préoccupantes relativement rares et brèves, même pendant la source d’eau chaude oppressante.