Avis | Le New York Times réinvente la revue du dimanche

Dès demain, il y aura une toute nouvelle rubrique dans le journal : Sunday Opinion.

Bien que le nom soit nouveau, Sunday Opinion a une longue histoire. Il est né en 1935 sous le nom de The News of the Week in Review, un endroit où les employés du Times pouvaient offrir leur analyse des nouvelles de la semaine. En 2011, la rubrique est confiée aux rédacteurs d’Opinion et rebaptisée Sunday Review. Depuis lors, c’est la maison d’édition de notre journalisme d’opinion le plus fin et le plus ambitieux, où vous pouvez trouver les chroniqueurs du dimanche Maureen Dowd, Ross Douthat et Jamelle Bouie; le comité de rédaction du Times ; et des essais incisifs d’invités d’un large éventail de points de vue.

Cette refonte complète cette transformation. En renommant la section Sunday Opinion, nous reconnaissons le rôle qu’elle joue et le rendons plus clair pour les lecteurs. En ce sens, rien n’a changé. N’ayez crainte : Maureen, Ross et Jamelle écriront toujours tous les dimanches, ainsi qu’un quatrième chroniqueur qui sera annoncé cet été. Ils apparaîtront désormais au début de la section car nous savons que les lecteurs viennent à Opinion à la recherche de leur analyse inégalée – leurs points de vue intelligents, réfléchis et parfois humoristiques sur les nouvelles de la semaine.