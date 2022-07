Avis | Le mythe du bon officiel de Trump

Ils l’étaient tous, tous ceux qui ont maintenu cette administration catastrophique à un niveau minimal pendant que Trump construisait le culte de la personnalité qui a rendu le 6 janvier possible. Il est important de se souvenir de leur culpabilité, car Trump va probablement se présenter à nouveau à la présidence, et il pourrait gagner. S’il le fait, les républicains qui aiment se considérer comme de bonnes personnes, qui ne veulent pas passer leur vie dans les marécages de la fièvre de droite, seront confrontés à la question de savoir s’ils doivent le servir. Ils verront les anciens responsables de Trump qui étaient capable de changer de marque malgré le fait qu’il soit resté avec lui presque jusqu’à la fin, et ils pourraient penser qu’il n’y a pas grand-chose à perdre.

Dans son livre tonique, “Why We Did It: A Travelogue From the Republican Road to Hell”, Tim Miller, un ancien porte-parole du Comité national républicain, tente de comprendre pourquoi des amis et associés qui détestaient autrefois Trump se sont finalement soumis à lui. “Il y avait des milliers de personnes qui, à un certain niveau, se sont conformées à Trump qui ont pesé les coûts”, a-t-il écrit. “Qui connaissait les dangers”, qui aurait pu choisir une voie différente s’il “avait pu imaginer un avenir différent et plus épanouissant pour lui-même”. Le comité du 6 janvier tente, contre la sombre gravité de Trump, de montrer la voie vers un tel avenir. Pour ce faire, il a été libéral avec absolution. Cela ne veut pas dire que l’absolution est méritée.