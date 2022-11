Avis | Le mouvement pro-vie doit rompre avec le trumpisme

Même en politique, lorsque le mouvement pro-vie se lie à la décence et à la compétence plutôt qu’aux conflits et à la haine, il peut remporter des succès électoraux. Mike DeWine de l’Ohio et Brian Kemp de Géorgie ont tous deux signé des factures de battement de coeur, et ils ont tous deux été réélus facilement. Nous ne savons pas comment les référendums pro-vie se dérouleraient dans ces États, mais nous savons que lorsqu’un politicien combine un fort soutien à la vie avec d’autres qualités évidentes, alors le politicien pro-vie (et ses positions pro-vie) peut prévaloir.

Alors que le mouvement pro-vie absorbe les dures leçons des élections de 2022 (y compris la défaite surprise du référendum sur l’avortement au Kansas en août), il devrait se recentrer de manière globale autour du cœur d'”Evangelium Vitae”. Cela signifie qu’il ne peut pas limiter sa compassion et sa préoccupation au seul avortement. Il ne peut pas faire cause commune avec la rancune et la haine.

Oui, cela signifie préserver la vie dans l’utérus. C’est aussi apporter aide et réconfort aux mères en détresse. Mais ce n’est que le début. Si vous avez du respect pour vos voisins, nés et à naître, ne leur devez-vous pas honnêteté et gentillesse ? Si vous êtes une personnalité politique, ne leur devez-vous pas aussi une compétence de base ? Toute votre philosophie ne devrait-elle pas refléter une préoccupation pour les faibles et les vulnérables parmi nous ?

De plus, combien de personnes croiront vos affirmations d’attention et d’inquiétude si vous êtes un menteur et un hypocrite, ou soutenez des menteurs et des hypocrites ? Les gens se sentiront-ils valorisés s’ils sont personnellement attaqués et publiquement méprisés ?

La seule force de la loi ne peut pas mettre fin à l’avortement. Même là où c’est interdit, les mères peuvent trouver des moyens de mettre fin à une grossesse. Même la meilleure politique (ou la plus draconienne) ne peut remplacer la nécessité pour des millions d’Américains de démontrer – par la parole et l’action – à leurs amis et à leurs ennemis que chaque grossesse est une bénédiction et que chaque personne a une valeur incalculable. Ça doit être le message parce que c’est la morale. Il n’y a pas d’autre chemin vers une culture de la vie.

David French est rédacteur en chef à The Dispatch et collaborateur à The Atlantic.

