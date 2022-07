Avis | Le mouvement pour mettre fin aux devoirs est faux

Prof: Salut. Vous vous êtes trompé sur la moitié des questions de votre devoir.

Étudiant: Je suis désolé à ce sujet. Que pensez-vous que je pourrais faire pour améliorer mes performances ?

Étudiant: Eh bien, vous pourriez améliorer votre statut socio-économique. Sinon, le jeu est extrêmement empilé contre vous pour répondre correctement à l’une de ces questions.

Pour aider à combattre le mythe de la méritocratie, les auteurs suggèrent que les enseignants n’assignent pas de devoirs trop difficiles et cessent de récompenser ou de punir les élèves en fonction de la qualité des devoirs qu’ils produisent. Ils suggèrent également que certains enseignants, s’ils le souhaitent, pourraient aller « un peu plus loin dans la tentative de réduire les dommages causés par les devoirs » et simplement s’en débarrasser complètement. Ils écrivent:

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre les conséquences de ces politiques plus « progressistes » en matière de devoirs. Pourtant, nous soupçonnons que si les devoirs facultatifs et non notés peuvent réduire les inégalités dans les récompenses et les punitions liées aux devoirs, cela n’empêche pas les enseignants de juger les élèves (et leurs parents) qui ne terminent pas le travail facultatif ou non noté. Les politiques de non-devoirs ont un plus grand potentiel pour atténuer les types de pratiques inégales que nous avons observées dans les écoles de notre étude.

En bref, on ne peut même pas faire confiance aux enseignants pour donner des devoirs facultatifs, car ils sont trop méritocratiques et jugeront toujours les élèves en fonction des résultats. La solution la plus simple consiste à cesser complètement de donner des devoirs, afin que les enseignants qui pensent mal n’aient pas autant de plate-forme sur laquelle étayer leurs mythes méritocratiques.

Je veux être juste envers les auteurs et reconnaître que même si je suis un peu sceptique quant à la façon dont leurs prescriptions pourraient fonctionner dans une salle de classe, il pourrait y avoir d’autres bonnes raisons de supprimer les devoirs.

Les preuves de l’efficacité des devoirs sont assez dispersées. Il existe des études et des articles disant que les devoirs aident les élèves à apprendre et que les enfants ne sont pas trop surchargés. Il existe également des études et des articles qui indiquent que les devoirs excessifs ont des rendements décroissants et peuvent nuire à la santé mentale des élèves. Après avoir lu certaines de ces études, je pense que l’évaluation la plus juste à l’heure actuelle serait de dire que les preuves sur les avantages des devoirs sont assez peu concluantes en raison des difficultés inhérentes à isoler une partie de la vie académique d’un étudiant et à tirer des conclusions énormes sur la façon dont il affecte tout le reste.

D’un point de vue théorique, je suis plutôt d’accord avec le diagnostic de Calarco, Horn et Chen sur le système éducatif américain. Cela fonctionne en grande partie comme un moyen de trier et de stratifier les enfants en différentes bandes socio-économiques, ce qui, encore une fois, en théorie, signifie qu’il serait utile pour les enseignants d’aborder leur travail dans cet esprit. De nombreux enfants plus riches vont dans des écoles privées qui alimentent des collèges d’élite qui garantiront plus ou moins que leurs anciens élèves seront sur la bonne voie pour rester riches. De nombreux enfants plus pauvres fréquentent des écoles plus pauvres qui leur offrent, dans de nombreux cas, moins d’opportunités susceptibles de les aider à progresser sur le plan socio-économique. Une partie de la classe moyenne et de la classe ouvrière, dont beaucoup d’immigrés et d’enfants d’immigrés, utilise pragmatiquement le système scolaire pour réaliser la mobilité de classe.