Avis | Le mouvement anti-avortement a besoin de la règle de la minorité

Le mouvement anti-avortement a déjà été aidé par la règle de la minorité. La fin de Roe a été rendue possible parce qu’un président qui a perdu le vote populaire a pu nommer trois juges à la Cour suprême. L’obstruction systématique signifie que même avec le soutien des sénateurs républicains pro-choix Susan Collins et Lisa Murkowski, le Sénat ne peut codifier aucune des protections de Roe.

Au fur et à mesure que le temps passe et que les conséquences déchirantes des interdictions d’avortement s’accumulent, les opposants à l’avortement auront besoin de limites toujours plus grandes à la souveraineté populaire afin d’imposer leur régime à une nation qui ne le veut pas. La cause de la « vie », telle que la définissent les opposants à l’avortement, fusionnera probablement avec la campagne républicaine plus large visant à priver de leurs droits ceux qu’elle définit comme étant en dehors du cercle béni de la véritable américanité.

Dans une récente couverture du New York Times Magazine, Charles Homans a décrit comment le mouvement « Stop the Steal » a transcendé Donald Trump. “Le trou qu’il a percé dans la démocratie américaine, par pur intérêt personnel, avait permis à ses partisans d’entrevoir une vision du pays restauré à sa promesse divinement ordonnée qui se trouvait au-delà de cette démocratie – mais aussi au-delà de lui”, a écrit Homans. Le référendum du Kansas a démontré que la démocratie en Amérique peut encore fonctionner et pourquoi les forces de l’autoritarisme religieux sont si déterminées à la détruire.