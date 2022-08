Avis | Le moment de vérité d’Alex Jones n’a pas assez d’importance

C’est la première fois que Jones est pénalisé financièrement pour sa campagne de désinformation de plusieurs années sur Sandy Hook, une mascarade qui lui a permis de gagner jusqu’à 800 000 dollars par jour. Et il paiera sans doute plus dans au moins deux autres affaires pendantes. C’était aussi la première fois que Jones reconnaissait la vérité sur ce qui s’était passé à Newtown.

Cette justification de la vérité, bien que gratifiante, soulève trois questions inquiétantes : Premièrement, une seule vérité harcelée par un menteur en série a-t-elle de l’importance ? Deuxièmement, les excuses de Jones, obtenues uniquement avec son dos en sueur plaqué contre le mur, signifient-elles quelque chose ? Et troisièmement, son aveu ou ses excuses auront-ils un effet dans une médiasphère dans laquelle un seul mensonge peut rapidement se métastaser en un réseau insoluble de mensonges ?

Ce sont des questions déprimantes à poser, mais il n’est pas difficile d’y répondre.

La réponse à la première question est que l’admission réticente de la vérité par Jones n’a pas assez d’importance. Quel que soit le réconfort qu’il offre à Lewis et Heslin, il ne peut changer le fait grotesque que pendant des années, les membres de la famille des victimes de Sandy Hook sont devenus les victimes de Jones, que les parents subissant la perte inimaginable d’un enfant ont ensuite été harcelés, menacés au point d’avoir besoin emménager dans de nouvelles maisons et embaucher de la sécurité. Cela ne peut pas changer le fait qu’un fabuliste sans scrupules a exploité les faiblesses de notre écosystème médiatique actuel – sa fragmentation, son manque de normes et sa polarisation – à son avantage financier.

Il y avait une certaine petite satisfaction dans le fait que Jones ait été abattu par un e-mail accidentel – que la technologie, les médias et l’information aient riposté de manière décisive à quelqu’un qui avait abusé des trois. Mais ces textes divulgués ont également montré clairement que Jones continue de répandre la désinformation, que ce soit sur la pandémie de coronavirus ou sur la légitimité de l’élection présidentielle de 2020. Même lorsque la vérité éclate, cela peut sembler être une réflexion après coup, et pire, non pertinente.