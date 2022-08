Avis | Le ministère de la Justice devrait être plus transparent sur le raid de Mar-a-Lago

Certains avocats m’ont également suggéré ces derniers jours que le public aura un meilleur aperçu du travail du département enquêtant sur M. Trump si (ou peut-être quand) les procureurs commencent à porter des accusations qui l’impliquent plus directement. Mais il est possible que dans certaines régions, le gouvernement fédéral n’accuse jamais personne, peut-être parce qu’il considère l’affaire close ou parce qu’il a choisi de céder l’enquête à un procureur local. Si tel est le cas, le public mérite de le savoir afin d’évaluer à la fois les performances du ministère de la Justice et la mesure dans laquelle les responsables de l’application des lois fédérales ont examiné la conduite de M. Trump.

De plus, le fait que le ministère cède complètement ici pourrait créer un vide facilement comblé par des informations inexactes et des spéculations politiquement motivées. À propos de l’enquête Mueller et de la procédure de destitution, M. Trump a fait des commentaires publics profondément trompeurs sur les réseaux sociaux, lors d’apparitions publiques et d’interviews, et ses alliés et substituts ont fait écho à ses affirmations douteuses et l’ont présenté comme un martyr politique souffrant aux mains d’opposants fous. Les affirmations étaient souvent ténues ou manifestement fausses, mais elles ont réussi à persuader un bloc important d’Américains de ne pas tenir compte des conclusions des enquêtes.

Lundi, la déclaration de M. Trump sur la perquisition à Mar-a-Lago, qui a alimenté une grande partie de la tempête politique, était au mieux extrêmement tendancieuse. Il a affirmé, par exemple, que sa maison était “actuellement assiégée, perquisitionnée et occupée par un grand groupe d’agents du FBI”, alors qu’en fait, les agents effectuaient une perquisition ordonnée et autorisée par le tribunal à son domicile. M. Trump s’est également plaint de “l’inconduite des poursuites”, “de la militarisation du système judiciaire” et “d’une attaque des démocrates de gauche radicale qui ne veulent désespérément pas que je me présente à la présidence en 2024”, mais il n’a pas expliqué que le gouvernement fédéral des responsables avaient apparemment traité pendant des mois avec ses représentants pour savoir si des informations classifiées étaient stockées à Mar-a-Lago, notamment lors d’une réunion en personne là-bas à laquelle M. Trump lui-même s’est rendu.

Étant donné que M. Trump ne divulgue pas publiquement des informations qui ne lui sont d’aucune utilité et que les médias vantent à bout de souffle les implications de la recherche de Mar-a-Lago, le public peut avoir du mal à séparer les faits de la fiction ou à savoir à quelles informations il peut faire confiance. Les partisans de M. Trump ont dénoncé les tactiques prétendument injustifiées et brutales du département, le dépeignant comme la victime d’une chasse aux sorcières politique aux mains du parti adverse. Et une grande partie des commentaires juridiques libéraux sur M. Trump que vous trouverez sur les réseaux d’information par câble se sont avérés faux auparavant.

Rien de ce que le procureur général peut dire n’apaisera M. Trump ou ses partisans les plus ardents, qui reprocheront probablement à M. Garland d’en dire trop peu ou trop, quoi qu’il fasse. Mais le véritable public de M. Garland n’est pas M. Trump ou les républicains de Capitol Hill, mais le peuple américain, en particulier ceux qui restent légitimement préoccupés par la conduite de M. Trump. Si M. Garland s’exprime, il pourrait être en mesure, premièrement, de fournir au public un aperçu attendu depuis longtemps de la portée et de la nature du travail du ministère en ce qui concerne M. Trump et son administration (pas simplement pour informer le public que sa conduite peut faire l’objet d’une enquête dans un sens vague) et, deuxièmement, pour permettre au public d’évaluer si l’administration actuelle remplit son devoir de veiller à ce que les fautes graves à tous les niveaux fassent l’objet d’enquêtes approfondies et équitables.

M. Garland aime parler de l’État de droit, un principe vital qui, comme il l’a décrit lors de l’acceptation de la nomination du président Biden au poste de procureur général, garantit qu ‘«il n’y a pas une règle pour les démocrates et une autre pour les républicains, une règle pour les amis , une autre pour les ennemis, une règle pour les puissants et une autre pour les faibles. Cependant, le principe n’a pratiquement aucun sens, à moins que le public ne dispose des informations nécessaires pour juger par lui-même si le ministère remplit ses obligations envers le peuple américain d’évaluer de manière responsable et, le cas échéant, de poursuivre d’éventuelles fautes au plus haut niveau de notre système politique – jusqu’à à et y compris quelqu’un qui était autrefois le président et qui pourrait, un jour bientôt, être à nouveau le président.