Avis | Le Mexique sera-t-il le prochain Venezuela ?

La réponse d’AMLO est qu’il vise simplement à rendre l’INE plus démocratique en faisant élire ses membres par vote populaire après que les candidats aient été nommés par les institutions sous son contrôle. Il réduirait également le financement de l’INE, lui enlèverait le pouvoir d’établir les listes électorales et se débarrasserait des autorités électorales des États. Dans une tournure de phrase trumpienne, AMLO qualifie ses détracteurs de “racistes, snobs et très hypocrites”.

La réalité est autre. AMLO est un produit de l’ancien parti au pouvoir, le PRI, qui a dominé presque tous les aspects de la vie politique mexicaine de la fin des années 1920 aux années 1990. Idéologiquement, le parti était divisé en deux ailes : les technocrates modernisateurs contre les nationalistes étatistes. Mais le parti était uni dans son attachement au clientélisme, à la répression, à la corruption et, surtout, au contrôle présidentiel comme moyen de perpétuer son emprise sur le pouvoir.

AMLO a peut-être appartenu à l’aile étatiste, mais ses idées sur la gouvernance sont tout droit sorties de l’ancien livre de jeu du PRI, mais cette fois en faveur de son propre parti Morena. “Son objectif a toujours été de recréer les années 1970 : une présidence écrasante sans contrepoids”, m’a écrit lundi Luis Rubio, l’un des principaux penseurs mexicains. “Il est ainsi passé à saper, éliminer ou neutraliser tout un réseau d’entités censées devenir des freins au pouvoir présidentiel.” Cela comprend la Cour suprême, les organismes de réglementation du pays et la commission mexicaine des droits de l’homme. L’INE et la banque centrale du pays sont parmi les rares entités qui sont restées relativement libres de son contrôle.

Qu’est-ce que cela signifierait si AMLO réussissait? Son mandat présidentiel de six ans expire en 2024, et il est peu probable qu’il reste officiellement en poste. Mais il y a une vieille tradition mexicaine de gouvernement dans les coulisses. Farcir l’INE avec des copains est le premier pas vers l’ancien temps du bourrage des urnes qui caractérisait le Mexique dans lequel j’ai grandi dans les années 1970 et 1980.

Mais elle marque aussi une détérioration plus profonde, de trois manières importantes.

Premièrement, il y a le rôle sans cesse croissant de l’armée sous AMLO. “L’armée opère désormais en dehors du contrôle civil, au mépris de la Constitution mexicaine, qui stipule que l’armée ne peut pas être en charge de la sécurité publique”, note l’analyste politique mexicaine Denise Dresser dans le numéro actuel des Affaires étrangères. « À la suite de décrets présidentiels, l’armée est devenue omniprésente : construction d’aéroports, gestion des ports du pays, contrôle des douanes, distribution d’argent aux pauvres, mise en œuvre de programmes sociaux et détention d’immigrants.