Avis | Le meurtre de ma sœur n’est pas pour votre divertissement

L’enlèvement de Polly a coïncidé avec cette tendance du véritable crime à devenir une part de plus en plus importante des médias grand public.

En grandissant, j’ai commencé à réaliser qu’il y avait des façons étranges dont les gens racontaient l’histoire de ma sœur, d’une manière qui la rendait méconnaissable pour moi. Et ce que je veux que les gens comprennent à propos du vrai crime, c’est que ce n’est pas une forme de divertissement anodine. Nous connaissons tous des gens qui consomment du vrai crime. Il y a beaucoup de gens que j’aime et respecte et qui le font. Mais je pense que peu de gens sont conscients de ce que signifie pour les victimes et les survivants que leurs histoires soient exploitées et marchandisées à des fins de divertissement.

Et au cours des deux mois suivants, une recherche a eu lieu à l’échelle nationale. L’histoire de son enlèvement est devenue un spectacle national. Les équipes de presse campaient devant notre porte pendant des semaines. Et son nom faisait constamment la une des journaux et était mentionné dans les programmes d’information tous les soirs. Malheureusement, l’enquête s’est terminée par la découverte de sa mort. Son assassin a été arrêté et condamné, mais ce n’était en réalité que le début du sensationnalisme.

Je m'appelle Annie Nichol, je suis écrivain et défenseure d'une justice et d'une guérison centrées sur les survivants dans les politiques publiques. Si vous étiez au courant de l'actualité dans les années 1990, il y a de fortes chances que vous vous souveniez du nom de ma sœur, Polly Klaas. J'avais six ans lorsqu'un inconnu est entré par effraction dans notre maison et a enlevé Polly dans notre chambre. Elle avait 12 ans.

– qui raconte de manière très détaillée les pires choses qui soient jamais arrivées à de vraies personnes. Et étant donné à quel point la véritable criminalité est motivée par cette demande insatiable, il est important que nous prenions en compte le mal qu’elle cause.

Et je suis parfaitement conscient de la manière dont l’obsession des médias pour les affaires très médiatisées est souvent utilisée pour justifier l’expansion de l’incarcération de masse et de la manière dont ils peuvent contribuer à ces injustices plus larges dans notre système judiciaire pénal, qui constituent certainement le plus grand mal de tous.

Il m’a été difficile de ressentir un sentiment de justice dans les décennies qui ont suivi la mort de Polly. Même si son cas a été résolu et que la personne responsable de sa mort a été condamnée, j’ai grandi en regardant les politiciens utiliser l’innocence de ma sœur comme une arme et utiliser sa mort pour adopter des lois des trois fautes, qui ont considérablement aggravé notre crise d’incarcération de masse au cours des trois dernières décennies. .

Et pour moi, c’était comme si, à mesure que le vrai crime devenait une obsession dominante, notre système juridique devenait en fait plus réactionnaire et plus obsédé par la punition et fondamentalement moins juste.

Et c’est pourquoi nous ne pouvons pas parler de véritable criminalité sans penser aux conséquences collatérales sur notre système judiciaire, car l’une des conséquences du sensationnalisme de ces affaires très médiatisées est que la perception du public des taux de criminalité nationaux devient en réalité considérablement gonflée, lorsque les taux de criminalité sont en fait en déclin depuis des décennies. Nous nous retrouvons avec ces politiques punitives créées pour remédier à une perception déformée d’un problème, plutôt que pour répondre à la réalité empirique de la manière dont les dommages se produisent.

Il y a eu de nombreuses productions policières et des livres sur Polly au fil des ans, mais on ne m’a jamais demandé mon consentement de la part des personnes réalisant ces projets, qui continuent à profiter de notre traumatisme. Mais ces dernières années, quelques-uns m’ont contacté pour me demander mes souvenirs. Et outre le fait que ces messages étaient invariablement manipulateurs, ils offraient souvent des détails sur le cas que j’avais essayé d’éviter au service de ma propre guérison.

Et récemment, je me souviens à quel point je me sentais en colère et impuissant, restant éveillé la nuit, essayant de calmer mon système nerveux et souhaitant simplement pouvoir trouver un moyen d’expliquer à ces gens que mes souvenirs de Polly sont tout ce qu’il me reste. elle qui n’a pas été exploitée pour la consommation publique. Honnêtement, cela m’a stupéfié qu’ils aient l’audace de demander quelque chose d’aussi privé et précieux.

Pour véritablement démanteler les cycles de préjudices, nous devons amplifier les récits de survivants selon leurs propres termes. Et nous devons adopter les solutions qu’ils proposent dans leurs propres communautés. Je travaille avec une organisation dirigée par des survivants appelée Crime Survivors for Safety and Justice, et ils plaident en faveur d’un changement de politique et de solutions de sécurité, comme la création de centres de récupération après traumatisme dans les communautés les plus vulnérables et de services de réinsertion, qui sont tous un élément essentiel de la sécurité publique.

Grâce à ce travail, j’ai appris qu’écouter des survivants ne devrait pas donner l’impression de regarder un film Marvel. Cela ne devrait pas être une expérience alimentée par l’adrénaline qui fait battre votre cœur. Lorsque vous écoutez vraiment attentivement les survivants, votre cœur devrait ralentir. Je crois que c’est la seule façon pour nous de devenir imaginables pour de nouvelles dimensions de justice et de guérison.

