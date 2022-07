Avis | Le meilleur parascolaire peut être un travail après l’école

5. Les promotions ne sont pas automatiques. Les restaurants, par exemple, peuvent être hiérarchisés de manière rigide, les personnes passant des années à servir d’hôtesse ou de bus avant de gravir les échelons. J’ai appris qu’on n’obtient pas nécessairement une promotion, même si on réussit bien. Il faut de la patience.

6. Les patrons peuvent mal se comporter. Comme le restaurateur marié qui me pinçait quand l’envie me prenait et me murmurait des choses profondément inappropriées à l’oreille. J’étais moins traumatisé que sidéré. La plupart des jeunes de 15 ans aujourd’hui ne sont probablement pas aussi naïfs que moi, mais même eux peuvent apprendre des choses surprenantes sur un comportement supposé adulte et sur ce qu’ils sont prêts à supporter et sur ce qu’ils jurent de ne jamais faire s’ils sont jamais en position d’autorité. Vous apprenez comment le monde fonctionne, pour le meilleur et pour le pire, et comment vous aimeriez changer ce monde.

7. Être dans un lieu de travail signifie travailler avec des gens qui ne vous ressemblent pas. Presque tous les employés de Laura Ashley ont volé à l’étalage. Certains ont coordonné leur vol, enveloppant des bouteilles de parfum volées dans des chandails volés pendant qu’un autre employé montait la garde. Dans n’importe quel lieu de travail, vous devrez travailler aux côtés de personnes ayant des antécédents et des valeurs différents des vôtres, et vous devrez néanmoins trouver comment vous entendre.

8. Tout le monde n’a pas autant de chance que vous. Dans les emplois de service, vous travaillez souvent avec des immigrés au statut juridique incertain. Vous apprenez à être reconnaissant pour les protections que vous obtenez en étant dans les livres et à faire des concessions pour les autres moins fortunés.

9. L’ennui vient avec le travail. Dans un entrepôt, j’étais payé pour coller des photos de marchandises dans des catalogues faits à la main pour les commerciaux. Encore et encore. Au Grand Union, j’ai vérifié et emballé les courses. Vous apprenez à supporter l’ennui ou à rendre le travail par cœur intéressant, qu’il s’agisse de mémoriser des codes de produits à quatre chiffres ou d’essayer de discerner précisément quel article a poussé l’homme d’âge moyen à acheter une seule courgette, un pack de six bières et une boîte de tampons sur le marché.

10. Les compétences scolaires peuvent être acquises en dehors de l’école. Le week-end, je prenais un train pour aller en ville pour travailler dans une boutique française où j’ai pu pratiquer mon français. À cette époque de caisses enregistreuses non informatisées, mon arithmétique s’entraînait également régulièrement.