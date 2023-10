Or, tout cela est potentiellement susceptible de changer. Il se peut que les éléments les plus modestes du soutien à Trump s’effritent à mesure que nous nous rapprochons du vote réel, et que quelqu’un surgisse dans l’Iowa ou le New Hampshire, des États qui ont tendance à se lever tard. Mais à moins que cela ne se produise, c’est « Réveillez-nous quand c’est fini », le titre du livre des journalistes Jack Germond et Jules Witcover sur la campagne présidentielle de 1984.

Il peut y avoir de l’intérêt pour ce qu’un candidat dit à propos d’un autre événement d’actualité, mais aucun des candidats, à l’exception de Trump, n’est lui-même un événement d’actualité. Il n’y a pas de confrontation directe avec le favori et les autres prétendants car Trump ne se présente pas sur la scène du débat.

Trump est une figure tellement écrasante – avec tant d’électeurs républicains toujours sous son emprise – que tout le monde est attiré dans son orbite. Le reste du monde a été largement placé dans la même position que les sénateurs et les membres du Congrès qui étaient constamment interrogés dans les couloirs du Capitole sur la dernière flambée de Trump au cours de sa présidence.

Cela a permis à la formidable avance de Trump de s’auto-renforcer : il est en avance donc tout tourne autour de lui, ce qui l’aide à garder une longueur d’avance.

Au début de la campagne, il semblait que Trump détruirait DeSantis dans une bataille de titans ou que DeSantis renverserait le roi de MAGA, qui avait joué un rôle important dans l’élévation du poste de gouverneur de Floride. Au lieu de cela, DeSantis a connu un fondu lent et régulier jusqu’à une seconde lointaine, dépourvue de drame ou, il faut le dire, de faux pas majeurs.

Oui, il a trop insisté sur les questions culturelles au début de sa campagne et a trop dépensé. Mais il n’y a pas eu de scandale comme celui de Gary Hart dans « Monkey Business », ni de gaffe comme l’incapacité de Rick Perry à se souvenir d’un département ministériel qu’il voulait éliminer au cours d’un débat. Il est toujours très populaire.

Dans l’ensemble, les événements majeurs de la course ont été rares. Ceux qui ont fait bouger les choses ont impliqué le feu d’artifice juridique de Trump, sa première inculpation par le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, le propulsant à un nouveau niveau de soutien. Sinon, il y a très peu de choses mémorables.

Le premier débat présidentiel a donné lieu à une mini poussée de Nikki Haley, en particulier dans le New Hampshire, mais davantage dans les rangs du reste du groupe plutôt que contre Trump lui-même.

Le deuxième débat a été si chaotique que les alliés de Trump ont profité de l’occasion pour demander l’annulation du reste des débats dans le but de mettre fin plus tôt à la bataille pour l’investiture. (Pour paraphraser le célèbre appel de Trump en faveur d’une interdiction des musulmans en 2015 : « Nous devons arrêter cette primaire jusqu’à ce que nous puissions comprendre pourquoi rien ne se passe. »)

Même le principal incendiaire non-Trump a été armé de bombes cerises plutôt que de grenades. Malgré toutes ses apparitions médiatiques qui ont attiré l’attention et ses provocations opportunistes, Vivek Ramaswamy n’est toujours qu’un chiffre après coup.

Il n’y a eu aucune controverse idéologique déterminante dans la primaire ou dans toute initiative politique phare. Il faut reconnaître que l’ancien vice-président Mike Pence a tenté de lancer un débat sur le conservatisme traditionnel contre le populisme, mais le populisme est tellement associé à Trump, qui est si fort, que peu ont été preneurs.

Le discours éclair de DeSantis est qu’il propose la même formule politique de base que Trump, sauf qu’il est plus éligible et plus capable de donner suite, tandis que le discours éclair de Haley est qu’elle est plus jeune que Trump.

Habituellement, lorsqu’il ne se passe rien de nouveau dans une course à la présidentielle, les médias génèrent un nouveau scénario pour tenter de changer les choses. Mais, encore une fois, l’avance de Trump a été si importante et si durable que la course a été à l’abri des réinitialisations du discours médiatiques. Pourquoi s’embêter?

Si Trump se contente d’emporter la nomination du début à la fin, il s’agit certainement d’un événement important, même s’il n’est pas nécessairement intéressant.