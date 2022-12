Avis | Le Maroc a redonné au monde arabe de quoi se réjouir

Il y a de quoi être fier, mais plus fondamentalement, il s’agit de se maintenir dans la cour des grands, de voir des joueurs qui nous ressemblent – une palette de peau blanche, olive et brune ; ou cheveux bouclés et crépus; les traits aigus, anguleux et maussades de Hakim Ziyech ; le visage joyeux et luminescent d’Achraf Hakimi ; le beau charme de l’imperturbable gardien de but Yassine Bounou – atteindre cette place élevée sur la scène mondiale.

Ce que nous ressentons, c’est aussi une forme plus évoluée de fierté nationale, sans complexe sur qui est un « vrai » Marocain et qui ne l’est pas. La moitié de l’équipe est composée de binationaux, et Regragui lui-même est né en France. Une partie du succès de l’équipe réside dans le fait qu’elle peut s’appuyer sur des joueurs de clubs européens bien dotés, bien sûr, mais là n’est pas la question. En France, des politiciens d’extrême droite comme Eric Zemmour se plaignent à la télévision aux heures de grande écoute d’une trop grande peau noire dans l’équipe nationale et s’indignent que les Franco-Marocains choisissent de soutenir le Maroc en demi-finale ; au Maroc, personne n’oserait suggérer que l’équipe nationale est en quelque sorte non représentative.