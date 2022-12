Avis | Le lien improbable de ma mère avec un bébé écureuil

Au cours de l’été 2020, je suis rentré chez moi à Chicago pendant une pause de mes études à la Lodz Film School en Pologne. Quand je suis arrivé, ma mère m’a doucement fait entrer dans une pièce où elle a doucement sorti une étrange créature sans poils d’une boîte à chaussures. C’était comme s’il avait chuté sur terre depuis une autre planète.

« Il dort », murmura-t-elle en ouvrant la boîte. Une petite tête jaillissait de la montagne de serviettes, de couvertures et d’un coussin chauffant fait maison fait d’une chaussette blanche usagée et de riz. “Qu’est-ce que c’est?” J’ai demandé. Je plissais les yeux en déplaçant doucement la couverture pour exposer le torse de l’animal. “C’est un écureuil ?” Je l’ai regardée, et même s’il faisait sombre, son sourire rayonnant a illuminé la pièce. “Oui,” acquiesça-t-elle.

Ma mère avait trouvé le bébé écureuil abandonné dans son jardin. Elle a contacté des refuges pour animaux à proximité, mais ils avaient du mal à accueillir plus d’animaux pendant la pandémie de Covid, alors ma mère a commencé à s’occuper de lui elle-même. Mon intuition m’a dit de prendre un appareil photo. Je savais que quelque chose de spécial se passait. Ma mère, une immigrée polonaise qui m’avait élevé toute seule, s’était occupée de son nid nouvellement vide après mon départ pour l’école, et je savais la joie que lui apporterait l’élevage de l’écureuil.

Après mon retour en Pologne, j’ai vu ma mère l’élever comme elle m’a élevé avec un amour et un soin méticuleux. Mais c’était un animal sauvage, et finalement ma mère a dû faire ce que font toutes les mères : laisser son enfant sortir dans le monde. Dans le court documentaire ci-dessus, je documente leur voyage ensemble.