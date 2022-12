Avis | Le langage que nous utilisons pour parler de la violence domestique ne suffit pas

“Il avait juste l’air d’être un gars sympa”, a déclaré la mère de Gabby Petito à propos du fiancé et de l’assassin de sa fille.

Un voisin a déclaré aux journalistes que M. Canham semblait si fier de sa maison et de sa famille.

La personne que nous connaissions il y a toutes ces années ne semblait pas violente. Pourtant, parler de la violence dont nous avons maintenant connaissance et de ses conséquences arrache une dernière mesure de contrôle à Mme Emerick et à sa famille. Un ami a dit que les deux méritaient notre chagrin. Je me demandais si l’ami craignait que regarder directement ce qui se passait compliquerait le chagrin au-delà de toute reconnaissance.

Ce qui se passe à l’intérieur d’un mariage est privé, sous-entendu. En vérité, la violence entre partenaires intimes est une épidémie qui a de lourdes conséquences sociales. Il provoque le sans-abrisme, est lié à des taux de suicide plus élevés et plane à l’arrière-plan de la plupart des fusillades de masse. Elle a des coûts économiques substantiels : Une étude de 2018 a estimé que la violence entre partenaires intimes coûte près de 3,6 billions de dollars au cours de la vie de 43 millions d’adultes américains ayant des antécédents de victimisation. Une grande partie de ce fardeau – frais médicaux, travail de justice pénale et plus encore – est supportée par des sources gouvernementales. La pandémie de Covid n’a fait qu’empirer les choses.

Et puis il y a les plus gros échecs publics qui ont contribué à la mort de Mme Emerick – notamment un système juridique mal équipé pour les complexités émotionnelles de la violence domestique – et qui ne peuvent être résolus avec un langage qui traite la question comme indiciblement privée. De nombreuses victimes ont peur d’appeler la police, craignant d’être mises en doute ou blâmées. Ceux qui appellent regrettent souvent de l’avoir fait.

Dans un hommage en ligne, une amie de Mme Emerick a noté qu’en 2020, elle avait exprimé son inquiétude au sujet de son mari. Deux jours avant d’être tuée, elle a appelé la police. Il était ivre et essayait d’entrer dans la maison, a-t-elle dit. Elle n’a pas demandé d’ordonnance restrictive, m’a dit le détective – elle demandait le divorce. Aucun mot convenable ne dissimule le fait que sa vie a été prise avant qu’elle ait eu la chance de partir.