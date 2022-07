Avis | Le langage évolue juste devant nos oreilles. C’est très “satisfaisant”.

Les langues divisent ce que le monde est et ressent de différentes manières qui semblent souvent décousues. Une langue peut approcher certaines sensations, comme voir la couleur, plus largement que ne le fait l’anglais. Par exemple, dans un certain nombre de langues, il y a un mot qui fait référence à la fois au rouge et au jaune, couvrant ces deux plus l’étendue d’orange entre les deux. Dans la langue créole Saramaccan du Suriname que j’ai étudiée, le mot pour le jaune d’œuf se traduit par le «rouge» de l’œuf. Aujourd’hui, Saramaccan a également des mots spécifiques pour l’orange et le jaune, mais l’expression “rouge” de l’œuf est un héritage de l’émergence de la langue au 17ème siècle.

Ou bien, une langue peut décrire certaines sensations plus finement que ne le fait l’anglais. Certaines langues ont plus de mots pour les odeurs que les anglophones pourraient imaginer. En anglais, si nous n’aimons pas une odeur, nous pouvons dire quelque chose « stinks », « reeks » ou simplement « smells ». Si nous aimons l’odeur de quelque chose, nous pouvons l’appeler “parfumé” ou “aromatique”, mais ceux-ci sont un peu formels ; d’ordinaire, on dit juste que ça “sent bon”. Si l’odeur du pain cuit flotte dans l’air, vous ne dites pas : “Ah, ça parfume vraiment.” Vous dites: “Ah, ça sent bon.” Et pour être plus précis, nous utilisons des comparaisons : ça sent le bonbon au caramel ou l’esprit d’adolescent.

Mais en Jahai, une langue de la péninsule malaise, il existe un éventail de mots simples pour les odeurs. Ce ne sont pas les mots pour les choses que quelque chose sent, mais juste des mots, comme notre « puanteur ». Sentir bon, comme les fleurs, le parfum ou les fruits, c’est “ltpɨt”. Sentir la bonne nourriture – l’odeur d’une dinde de Thanksgiving de la cuisine, par exemple – c’est “cŋəs”. Sentir spécifiquement la torréfaction, c’est “créer”. Puer, comme la viande pourrie ou la pâte de crevettes, c’est “haʔɛ̃t”.

Revenons donc à “satisfaisant”. Mes filles m’apportent le « slime » qu’elles viennent de fabriquer à partir de colle, de borax et d’eau, et roucoulent à quel point il est « satisfaisant » de le toucher. Ils utilisent le même mot pour décrire les jouets “fidget”. Le fils de mon partenaire a appelé les personnages conquérants dans l’un de ses jeux vidéo «satisfaisants» dans la façon dont cela sonne et se sent d’exercer une victoire à l’écran. Mon plus jeune a qualifié la sensation du milieu d’une tranche de baguette de “satisfaisante” à presser.