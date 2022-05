Avis | Le juge Thomas devrait se regarder longuement dans le miroir

Il ne fait aucun doute que la cour s’est politisée, à son grand détriment et à celui de la nation. Mais être soumis à une conférence sur ce fait par le juge Thomas, entre tous, c’est comme écouter un ploutocrate se prélasser au bord de sa piscine à débordement en peignoir, manger un steak plaqué or tout en déplorant les horreurs de l’inégalité extrême des revenus.

N’est-il vraiment pas venu à l’esprit du juge qu’en prononçant des discours politiques partisans dans des environnements politiques partisans, c’est précisément ce qui porte atteinte à l’intégrité de la Cour suprême? Peut-être que le fait d’être choyé par le prestige et le pouvoir pendant si longtemps permet d’ignorer facilement les conséquences de vos paroles et de vos actions. Le juge Thomas n’est pas seul sur ce point, bien sûr. En 2004, le juge Antonin Scalia est allé à la chasse au canard avec le vice-président Dick Cheney et a accepté de voyager en avion gratuitement, alors même que M. Cheney avait une affaire pendante devant le tribunal. En 2016, la juge Ruth Bader Ginsburg a qualifié M. Trump de “faux” dans une interview à CNN. “Je ne peux pas imaginer ce que serait le pays – avec Donald Trump comme président”, a-t-elle déclaré au Times dans une précédente interview. Le comité de rédaction du Times a critiqué le comportement des juges dans les deux cas, arguant que, comme nous l’avons dit à l’époque, ils devraient faire attention à ce qu’ils disent et font « dans l’intérêt de la justice et de la réputation du tribunal ».

Ces jours-ci, le juge Thomas et ses collègues de droite font à peine semblant de se soucier de la réputation de la cour ; ils ne font que se plaindre de l’indignation du public face à leurs décisions alors même qu’ils affichent la majorité la plus politisée de mémoire. Il y a maintenant deux membres du tribunal, le juge Thomas et le juge Brett Kavanaugh, qui ont attaqué les démocrates et les libéraux, en tant que groupe, dans des lieux publics. (Small World Dept.: Le juge Kavanaugh – qui a accusé les démocrates lors de son audience de confirmation en 2018 d’un «coup politique orchestré» contre lui et a averti qu’ils avaient «semé le vent» – était membre de l’équipe juridique qui a aidé M. Bush à l’emporter dans la lutte électorale de 2000.)

Même l’ingénierie scandaleuse des républicains du Sénat de la supermajorité de droite actuelle de la cour semble avoir échappé à l’inquiétude du juge Thomas. Lors de l’événement de vendredi – encore une fois, souvenez-vous, parrainé par des groupes conservateurs – il a affirmé que les républicains n’avaient «jamais saccagé un candidat à la Cour suprême». Pourtant, l’histoire ne rapporte-t-elle pas qu’ils ont ouvertement volé un poste vacant au président Barack Obama en 2016 en refusant même d’accorder une audition à son troisième candidat, Merrick Garland ? Au contraire, selon le juge Thomas : M. Garland “n’a pas obtenu d’audience, mais il n’a pas été saccagé”. Comme l’a dit le tueur à gages de Tom Cruise dans “Collateral” après avoir tiré sur un homme qui est ensuite tombé d’un grand immeuble, “Je lui ai tiré dessus. Les balles et la chute l’ont tué.

La Cour suprême a toujours fonctionné à l’intérieur et non à l’extérieur de la politique; comme le reste de notre gouvernement, il est composé d’êtres humains. Pourtant, les juges se sont généralement efforcés de rester au-dessus de la mêlée. Dans l’intérêt de protéger et de promouvoir leur légitimité institutionnelle, ils se sont réunis pour trancher certaines des affaires les plus litigieuses ; le vote à Brown était de 9 à 0, à Roe de 7 à 2. Les juges de droite d’aujourd’hui semblent n’avoir aucun scrupule à remporter des victoires serrées, même si cinq d’entre eux ont été nommés par des présidents qui ont remporté la présidence après avoir perdu le vote populaire. Peut-être leur effronterie n’est-elle pas malgré cela mais à cause de cela. Ils sont montés à leur poste élevé d’une manière qui ne tenait pas compte de la majorité du peuple américain, alors pourquoi ne pas gouverner de cette façon aussi ?

La Cour suprême n’est pas là pour justifier les demandes de la majorité, mais elle n’est pas là non plus pour faire un pied de nez à cette majorité encore et encore, d’une manière ouvertement partisane. Si le juge Thomas est véritablement préoccupé par l’érosion de la foi dans sa propre institution, la première chose qu’il peut faire est de se regarder dans le miroir. La prochaine chose qu’il peut faire — je le répète — est de se retirer et de confier le travail à quelqu’un qui s’emploiera réellement à protéger l’intégrité de la cour.